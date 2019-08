Laue

Ein Karton oder eine Kiste mit einem oder mehreren Lebewesen darin. Sie stehen einfach vor dem Eingangstor. Es ist ein Fund, den die Mitarbeiter im Tierheim im Delitzscher Ortsteil Laue fürchten und doch immer wieder erleben müssen. So erst zu Beginn dieser Woche.

Karton einfach abgestellt

Vor dem Tierheim wurde ein Karton mit fünf kleinen Katzenbabys abgestellt. Die vier bis fünf Wochen alten Tiere befanden sich in einem sehr kritischen Zustand, waren dehydriert und verschnupft. Das Vorgehen einfach eine Box mit Kitten abzustellen mache traurig, so das Tierheim-Team. Einerseits könne man doch nur froh sein, dass die Kleinen nicht anderweitig „entsorgt“ wurden, sondern wenigstens an einer ordentlichen Adresse abgegeben wurden und so noch eine Chance bekommen können – dennoch ärgert sich das Team über solche Verhaltensweisen. „Das kommt zum Glück nicht sehr oft, aber leider immer wieder vor“, berichtet Tierheimleiter Maik Hasert.

Kastration hilft

Da im Tierheim keine Rundumbetreuung möglich ist – es ist nicht ausreichend Kapazität für immer mehr Katzen vorhanden – und alle Pflegestellen besetzt sind, musste erst nach einer Pflegestelle gesucht werden. Es fand sich aber kurzfristig jemand, der die ausgesetzten Tiere aufnimmt und aufpäppelt. Das Problem wird damit nicht kleiner. „Wir haben dieses Jahr eine regelrechte Kittenschwämme“, berichtet Maik Hasert. Die Tierschützer vom Verein sind viel auf „Streife“ unterwegs. Sie sehen auf den Dörfern aber auch an verlassenen Arealen in Delitzsch immer wieder verwilderte Katzen, versuchen noch mit Gabe der Pille oder Kastration weitere Auswüchse zu verhindern, was letztlich aber eine Geldfrage ist. An die Pille für Katzen sei momentan kaum noch ein Herankommen für die Tierärzte, berichtet das Tierheim.

Doch nicht nur die verwilderten Katzen sorgen dafür, dass es so viele Kätzchen gibt, die nicht selten einen qualvollen Tod sterben, weil sie krank sind und sich keiner kümmert. „Nach wie vor gibt es leider gerade auf dem Land Menschen, die Kastration für Unsinn halten“, so Maik Hasert. Es herrscht der Irrglaube, die Katzen würden dann nicht mehr zur Mäusejagd taugen. Damit werde das unkontrollierte Fortpflanzen und letztlich das Katzensterben Jahr für Jahr in Kauf genommen.

Katzenschwemme jedes Jahr

Vor allem Frühjahr und Frühsommer sind eine Zeit regelrechter Kätzchenschwemme, viele Jungtiere werden dann geboren und tauchen nun einige Zeit später an der Heimpforte auf. Hinzu kommen ältere Tiere, mit denen die Leute einfach nur Mitleid haben. Aber: Nicht jede von den Bürgern als herrenlos eingestufte Katze ist wirklich ohne Versorger. Falls man immer wieder von einer Katze besucht werde und diese um Futter bettelt, ist es sinnvoll, die Katze mehrere Tage nicht zu füttern oder ins Haus zu lassen. Manche Samtpfote ist einfach nur drauf aus, dass es bei jemandem leckereres Futter oder mehr Streicheleinheiten bekommt als in ihrem eigentlichen Zuhause.

