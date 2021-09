Kaiser-Party, Schlossführungen und Bands: Delitzsch erlebt erstmals die Festtage am Schloss

Delitzsch

Es soll ein Fest für die Delitzscher sein, sagt Christian Lange. Der Inhaber des gleichnamigen Veranstaltungstechnikunternehmens bereitet am Donnerstagnachmittag die Festtage am Schloss vor. Zusammen mit Rico Eichler, dem Chef des Restaurants Schlosswache, hat er ein dreitägiges Programm von Freitag bis Sonntag zusammengestellt. Es soll in Anbetracht des ausgefallenen Stadtfestes Peter & Paul und zahlreicher anderer Veranstaltungen aufgrund der Corona-Pandemie für einen kleinen Ersatz sorgen.

Nur Abstand, keine Tests

Schauplatz ist die große Wiese zwischen Barockschloss und Eichlers Restaurant. Bierzelt und -wagen stehen bereits. Dazu Sitzbänke und Tische. Auch die große Bühne ist bereits aufgebaut. Bis zu 1000 Personen können gleichzeitig kommen. „Am Einlass wird gezählt“, sagt Christian Lange.

Durch die begrenzte Personenanzahl müssen die 3-G-Regeln nicht angewendet werden, die Tests für nicht vollständig geimpfte oder nicht als genesen geltende Menschen zur Folge gehabt hätten. Es gelten lediglich Hygienevorschriften sowie ein Mindestabstand von 1,5 Meter, sagt Lange.

Historischer Fassbieranstich nach fast zwei Jahren

Die Landsknechte Delitzsch eröffnen das Fest am Schloss am Freitag um 19.30 Uhr mit dem Anstich des Holzbierfasses. Nach fast zwei Jahren, in denen für den Historienverein kaum eine Veranstaltung möglich war, soll es am Abend zudem Saloon-Schießen und andere Auftritte geben, sagt Eichler.

Als weitere Highlights sieht Lange die Partyband „Einzig & Artig“ und das Andreas-Gabalier-Double Kevin am Samstag. Am Sonntag seien die Band „Planzwoo“ und die große Roland-Kaiser-Party mit dem Double Steffen Heidrich hervorzuheben. Eng verwoben ist das Fest zudem mit dem Tag des offenen Denkmals. Dazu gibt es ebenfalls am Sonntag kostenfreie Führungen durch das Barockschloss.

Eintritt verlangen Rico Eichler und Christian Lange über das gesamte Wochenende keinen. „Das ist aber nur mit unseren vielen Sponsoren möglich“, sagt Lange. Auch die Größe des Festes sei ohne diese nur schwer zu stemmen. Ob sie das Fest im kommenden Jahr wiederholen, wissen die beiden noch nicht. Es komme auf die Resonanz an, sagt Lange, und ob im kommenden Jahr wieder andere Feste in Delitzsch möglich sind.

Von Mathias Schönknecht