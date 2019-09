Delitzsch

Es existiert ein Märchen in Delitzsch, das sogar mancher Stadtrat schon geglaubt hat: Delitzsch hat Berufsfeuerwehrleute. Nein. Dem ist nicht so, auch wenn man tagsüber immer jemanden auf der Wache an Fahrzeugen, Technik oder Gebäude arbeiten sieht. Doch wie zum Beispiel in Oschatz so taucht jetzt auch in...