Kupsal

Jetzt nur nicht husten. Karl Koch zieht vorsichtig den Plastedeckel von einer Blechdose. Darunter lagern winzige flaumige Schirmchen und daran hängen winzige dunkle Samen. Es sind die vom Kleinblütigem Habichtskraut. Tausend Samen dieser Art bringen es zusammen gerade mal auf 0,13 Gramm. Die Samen der Wildblumen, die der 36-Jährige in seinem kleinen Landwirtschaftsbetrieb in Kupsal heranzieht, sind zwar nicht alle derartige Leichtgewichte, doch diese spezielle Sparte ist generell handarbeitsintensiv. Das, was einst durchaus von den Äckern verbannt wurde, wächst bei Karl Koch auf kleinen Feldern in Reih und Glied.

Die Samen des kleinen Habichtskrauts sind klein und leicht. Quelle: Heike Liesaus

Denn immer öfter werden Flächen wie Verkehrsinseln, Straßenränder oder Ackerränder insektenfreundlich begrünt. Doch sollen heimische Insekten tatsächlich Heimat und Nahrung darin finden, braucht es auch heimische Pflanzenarten, mit denen sie etwas anfangen können. Und nicht allein das. Selbst dieselbe Art kann sich bei nichtregionaler Herkunft schwerer mit der heimischen Insektenwelt vertragen, weil sie zum Beispiel zu einem anderen Zeitpunkt blüht. Deshalb gibt es extra Saatmischungen mit Samen aus „gebietseigener Herkunft“.

Dafür gibt es keine Lehrbücher

So ist auch Karl Koch auf die Idee mit der Samenvermehrung gekommen, weil er selbst solche Blühstreifen anlegen wollte. Was für Landwirte auch gefördert wird. Beim Samenhändler, den er nach einiger Suche fand, hörte er, dass noch ein Betrieb gebraucht wird, der für Korbblütlersamen sorgt. Seitdem baut er auf einem Teil seiner ansonsten konventionell bewirtschafteten Flächen auch Wildblumen an, deren Samen er an den Samenhandel liefert. Die Mischungen werden zum Beispiel im Straßenbau, beim Deichbau oder auf Ausgleichs- und Ersatzflächen ausgebracht.

„Es ist eine Nische. Dazu gibt es keine Lehrbücher. Viel ist selbst zu erarbeiten. Das Ganze erlebt mit dem Insektensterben zwar jetzt gerade einen Boom. Aber eigentlich gibt es das schon seit 30 Jahren. Und viele Bauern machen das mit den Blühstreifen nun auch schon einige Jahre“, erzählt der Kuspaler Landwirt und studierte Techniker für Landbau. Sein Betrieb ist der einzige dieser Art in Nordsachsen.

Sigrid Koch begutachtet die Pflanzen auf dem Habichtskraut-Feld. Quelle: Heike Liesaus

Gerade erntet Mutter Sigrid Koch die Samen von der Acker-Witwenblume. Viele lila Blüten sind noch offen. Die Samen werden nicht auf einmal reif. Hier wird also mehrere Woche lang immer wieder mal durchgepflückt. „Eine meditative Arbeit“, sagt sie lachend. Etwas weiter stehen die Wiesenflockenblumen. „Die sind nun fast verblüht“, stellt Karl Koch fest. In anderthalb Wochen wird er hier den Samen ernten können. Gerade bei Wildblumen kommt es auf den Zeitpunkt an. Ihr Bestreben, den reifen Samen von sich und in die Erde zu entlassen, widerspricht dem Bestreben, sie einzusammeln. Bei Getreide ist das anders. Das hält seine Körner länger fest.

Mitarbeiter Ronny Tulke hakt sich durch die Reihen der spärlich aufgegangenen Kuckuckslichtnelken. Quelle: Heike Liesaus

Bevor eine Sorte so auf dem Feld wächst, dauert es drei bis vier Jahre. Allerdings darf das verkaufte Wildblumen-Saatgut wiederum nur fünf Generationen von seinen in der freien Natur aufgewachsenen Vorfahren entfernt sein. Die findet Karl Koch ringsherum. „Wir züchten das Saatgut nicht, wir vermehren es“, betont er. Mitarbeiter Ronny Tulke arbeitet sich auf einem weiten Feld mit der Hake durch die Reihen. Auch wenn es hier um „wild“ geht. Unerwünschte Beikräuter würden die Pflänzchen, die hier mühsam wachsen, wahrscheinlich vollkommen erdrücken. Denn gerade in diesem trockenen Jahr ist die Feuchtigkeit liebende Ackerlichtnelke hier nur in großen Abständen gewachsen. Während die stacheligen Disteln an dieser Stelle weichen müssen, sieht Karl Koch Verluste anderswo gelassen. Die Rehe haben die Ampferknospen abgebissen? „Die schmecken ihnen besonders gut. Da muss ich halt mehr anbauen. Die wollen ja auch irgendwie leben.“

Von Heike Liesaus