Döbernitz

Hunderte Autos reihten sich bereits am Samstagvormittag und bis in den späten Nachmittag auf einem Feld am Kartoffelhof Lienig. Zum traditionellen 17. Hoffest konnten Interessierte aus direkter Nähe einen Blick auf die riesigen modernen Anlagen und Maschinen des Agrarbetriebes werfen, auch ein Film gab einen...