Delitzsch

Einen wichtigen Meilenstein hat die Pfarrei St.Klara geschafft. Die katholische Kirche in und um Delitzsch hat ein Institutionelles Schutzkonzept erarbeitet, das die Gefahr verkleinern soll, Opfer von sexuellem Missbrauch zu werden.

Pfarrer in Delitzsch initiiert AG

Ein halbes Jahr hat die AG Prävention an dem Konzept gearbeitet. Solche Konzepte sind mittlerweile in allen deutschen Pfarreien Pflicht. Als Pfarrer Michael Poschlod, der stets transparent mit dem Thema umgeht, in einem Pfarrbrief dazu aufrief, ein Konzept gegen Missbrauch zu erstellen, fanden sich schnell Mitstreiter. Sechs Leute sind es, die das Konzept gemeinsam und in mühevoller Arbeit geschrieben haben. „Es ist ein Thema, über das niemand gerne spricht, über das aber gesprochen werden muss“, sagt AG-Mitglied Erich Beitinger. Dabei müsse immer klar sein, dass das Thema nicht allein ein kirchliches sei. „Wir müssen überall aufpassen“, so Andreas Mählmann. Missbrauch betrifft oft ein familiäres Umfeld, kann in Vereinen, Kitas und in sonstigen Institutionen geschehen. Die Kirche aber stehe immer besonders am Pranger, weiß Pfarrer Michael Poschlod. In der hiesigen Kirche selbst hat es vor Jahrzehnten den Missbrauch an Norbert Denef gegeben.

Schwere Arbeit

Die Arbeit am Konzept war oft schwer. Begonnen hat die Arbeit der AG damit, sich in potenzielle Täter hineinzuversetzen und zu überlegen, wo und in welchen Situationen und Räumen es möglich wäre einfach und unentdeckt übergriffig gegen Schutzbefohlene wie Kinder zu werden. So denken zu müssen, ist kein leichtes Unterfangen. Doch die Arbeit hat sich gelohnt: „Wir haben zum Beispiel Risikofaktoren in den Räumen durchleuchtet“, berichtet Dorothee Wanzek aus Zwochau. Erst wenn Schwachstellen bekannt sind, kann man sie ausmerzen. Die AG hat sich Experten eingeladen, in der Fastenzeit gut besuchte Seminare zum Missbrauchs-Thema organisiert.

Mehrseitiges Konzept „Auf dem Pfad der Achtsamkeit“

Nun ist ein mehrseitiges Heft entstanden, das unter anderem Verhaltenskodex oder auch einen Leitpfaden enthält, wie man erkennen kann, ob jemand Betroffener oder Täter ist. Dabei geht es nicht nur um einen möglichen körperlichen Missbrauch, das Schutzkonzept beleuchtet auch möglichen Missbrauch im Internet, etwa in sozialen Netzwerken. Es geht darum, Transparenz zu schaffen und vorrangig Kinder zu schützen, aber auch Erwachsene vor falschen Anschuldigungen – die Kirche steht dabei zwar im Mittelpunkt des Konzepts, doch es ist unter anderem mit den Leitfäden auch außerhalb wertvoll. Das Thema soll nicht verschwiegen, klein geredet oder ausgeklammert werden. „Tabuisierung ist Täterschutz“, ist sich die AG einig. „Wenn wir nur einen Fall verhindern können, haben wir viel gekonnt“, sagt Erich Beitinger. Mit dem Konzept ist es nicht getan. Es wird zum Beispiel am 28. September einen „Stark-mach-Tag“ für Fünf- bis Zwölfjährige geben. Im Vorfeld dazu gibt es einen Elternabend.

Alle, die in der Pfarrei Kontakt mit Schutzbefohlenen haben, werden geschult. Das Konzept mit dem Titel „Auf dem Pfad der Achtsamkeit“ wird in Kürze dem Pfarrbrief beiliegen, auf der Homepage der Pfarrei (www.katholisch-delitzsch.de) zur Verfügung gestellt und in den Kirchen ausliegen.

Von Christine Jacob