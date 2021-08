Kaugummi-Automat in Delitzsch gesprengt

Delitzsch

Mit Pyrotechnik haben unbekannte Täter am frühen Dienstagmorgen, gegen 4.40 Uhr, einen Kaugummi-Automaten in der Zscherngasse in Delitzsch gesprengt. Wie die Polizei berichtete, wurde die Box für den Kaugummi komplett zerstört, die Box für den Plastikschmuck ist dagegen unversehrt geblieben. Der entstandene Stehlschaden liege im niedrigen dreistelligen Bereich. Der Sachschaden wurde auf etwa 525 Euro beziffert.

Die Polizei ermittelt

Die Polizei hat nun die Ermittlungen wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls sowie wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Von LVZ