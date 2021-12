Kaum Geld zum Ausgeben: Wiedemar steht vor schwierigem Jahr 2022

Wiedemar

Einnahmen in Höhe von rund 11,6 Millionen Euro stehen Ausgaben von rund 12 Millionen Euro gegenüber. Die Gemeinde Wiedemar verbucht damit im Haushalt für das Jahr 2022 ein Minus von rund 400 000 Euro. Den entsprechenden Entwurf und die Gründe für den Fehlbetrag stellte die Leiterin der Finanzverwaltung, Sibille Schmidt, nun vor.

Wiedemar erhielt zu hohe Corona-Hilfen

Die gute Nachricht vorweg: Die Gemeinde kann das Minus über ihr Basiskapital ausgleichen, muss also nicht etwa neue Kredite aufnehmen. Die schlechte Nachricht: Es sind im kommenden Jahr kaum Investitionen möglich. Diese werden sich voraussichtlich auf notwendige Ausgaben im Bereich der Kinderbetreuung beschränken, sagte Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Erst im Folgejahr seien dann wieder größere Ausgaben geplant.

„Wir müssen das Geld zahlen, ob wir wollen oder nicht“, fasste Schmidt die Situation zusammen. Wiedemar hatte für die Bewältigung der Pandemiefolgen rund 1,07 Millionen Euro vom Freistaat Sachsen bekommen. Dieser Betrag werde laut Schmidt zu 100 Prozent in die Steuerkraft der Gemeinde für 2022 eingerechnet. Da diese damit steigt, und Wiedemar ohnehin als reichere beziehungsweise abundante Gemeinde gilt, muss die Kommune etwas mehr als zwei Millionen an den Finanzausgleich zwischen Land und den Gemeinden sowie in die Kreisumlage zahlen.

Wiedemarer Betriebe kommen gut durch die Krise

Was heißt abundant? Abundanz („Überfluss“) ist ein Begriff aus dem Kommunalrecht. Als abundante Gemeinden werden jene Kommunen bezeichnet, bei denen die Finanzkraft (Steuerkraft) gleich oder höher ist als der Finanzbedarf. Sie erhalten aus rein haushaltstechnischer Sicht keine Schlüsselzuweisungen. Schlüsselzuweisungen sind wiederum Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, die nur finanzschwache Kommunen erhalten. Die Finanzkraft abundanter Gemeinden wird mit einer sogenannten Finanzausgleichsumlage abgeschöpft und der Schlüsselmasse zugeführt. Für abundante Gemeinden trifft nicht automatisch zu, dass sie keine Haushalts- und Finanzprobleme haben. Es wird jedoch vielfach angenommen, dass diese Gemeinden ihre Ausgaben aus eigenen Finanzquellen bestreiten können.

Die Zuweisung des Freistaats habe der Gemeinde zunächst geholfen, sei jedoch letztlich viel zu hoch gewesen, sagte Schmidt. Denn auf der anderen Seite stehen etwa steigende Gewerbesteuereinnahmen. Für das Jahr 2022 rechnet die Gemeinde mit zusätzlichen 500 000 Euro. „Das zeigt, dass unsere Betriebe gut durch die Corona-Pandemie kommen“, sagte Schmidt. Die Gewerbesteuern machen immerhin 50 Prozent der Gemeindeeinnahmen aus.

Dennoch wolle die Gemeinde im Rahmen der Möglichkeiten neben der Kinderbetreuung unter anderem in Buswartehäuschen und den Hochwasserschutz am Strickgraben, Strengbach und Brösener Graben investieren. „In 2023 können wir dann wieder starten“, sagte Ganzer. „Das ist unser Ziel.“ Im Januar soll der Haushalt für 2022 im Gemeinderat beschlossen werden.

