Kein Gastspiel in Oschatz: Zirkus Alexander ist im Winterquartier und von Existenz bedroht

Oschatz/Delitzsch

„Wir können leider kein Gastspiel in Oschatz geben“, muss Vivian Freiwald vom Zirkus Alexander leider verkünden. Sie hatten gehofft, den Oschatzern für ihre Unterstützung in der schweren Zeit danken zu können. Doch daraus wird in absehbarer Zeit nichts. Am 31. August räumten die Zirkus-Leute den Festplatz an der Collmener Straße in Wurzen, auf dem sie fünf Monate gestrandet waren. Schließlich ging es nach Dessau. Eigentlich hätte jetzt alles besser werden sollen. Das Zirkusleben sollte wieder weiter gehen. Plakate waren aufgehangen, Flyer verteilt, doch dann der nächste herbe Rückschlag.

Hygienekonzept wurde nicht genehmigt

Das Hygienekonzept wurde nicht genehmigt. Es hätten viel zu wenig Menschen in das Zelt gelassen werden können und das hätte sich in keinster Weise gelohnt. Das bedeutete, dass die Zirkuskollegen wieder alles einpackten und nach Delitzsch in die Fabrikstraße 2 in ihr Winterquartier fahren mussten. „Wir hatten eigentlich geplant, die großen Städte wie Dresden und so anzusteuern, um Reserven für den Winter anzusammeln. Doch auch das hat nun nicht geklappt“, sagt die 24-jährige Luftartistin.

Kampf um Futter

Wie sieht das Leben von Zirkusdirektor Gino Lauenburger (32) mit Ehefrau Vivian, Tochter Jaya, seiner Mutter Anna, den beiden Brüdern Armando und Carlos, Carlos’ Frau Janine, deren Kinder Calito und Jeyda, den guten Bekannten Hannes und Franzi sowie der Tiere jetzt aus? „Mein Mann fährt immer wieder die Bauern ab, um für die Tiere Futter zu bekommen. Wir trainieren auch weiterhin mit den Tieren.

Bangen um Weihnachtsgastspiel

Aktuell bangen wir um das Weihnachtsgastspiel in Halle vom 23. Dezember bis zum 10. Januar. Wenn der Lockdown verlängert wird, fallen auch die Weihnachtsgastspiele aus.“ Was das bedeutet? „Wir müssen uns nun mit dem Gedanken auseinander setzen. Wir hatten zuerst daran gedacht, unsere Zirkusmaterialien zu verkaufen. Doch auch die anderen Zirkusleute sind in der selben Situation wie wir. Das bedeutet, dass uns niemand die Materialien abkauft.

Ungewisse Zukunft

So müssen wir der Tatsache ins Gesicht sehen, dass wir uns dann schweren Herzens von unseren Tieren trennen und sie verkaufen müssen.“ Vivian Freiwald und ihre Kollegen sind am Boden zerstört. Sie machen sich große Sorgen um die Zukunft und können nur hoffen, dass sich vielleicht doch noch alles zum Guten wenden wird.

Wer den Zirkus unterstützen möchte, kann sich per Telefon 0177 6061990 an die Zirkusleute wenden oder mit einer Geldspende an Vivian Freiwald (DE63 1001 0010 0693 1161 19) helfen.

Von Kristin Engel