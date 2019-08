Delitzsch

Kaum hatte die erste Sitzung des neuen Delitzscher Stadtratesbegonnen, wurde es schon unharmonisch. „Das ist die Arroganz der Macht. Das lassen wir uns nicht gefallen. Wir werden klagen“, so Rüdiger Kleinke im Namen der SPD-Fraktion. Was war da passiert?

Es ging um die Besetzung der Ausschüsse, die in dieser Sitzung beschlossen wurde. Die SPD-Räte werden nur im Technischen Ausschuss und im Schul- und Sozialausschuss vertreten sein. Die Linke kann je einen Vertreter in den Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie in den Rechnungsprüfungsausschuss entsenden. Zu wenig, befinden beide Fraktionen. Denn es hätte auch anders laufen können. Doch mit den Mehrheiten der Fraktionen der Freien Wählergemeinschaft/BI Menschenskinder (FWG/BiM) und der CDU/Heimatverein Döbernitzwurde das bisherige Verfahren der Sitzverteilung in den Ausschüssen gekippt. Heißt: Der Passus, der das Verfahren nach den mathematischen Proportionen von Hare/Niemeyer vorgibt, wurde aus der Hauptsatzung gestrichen. Nach dieser Methode wären jeweils zwei Sitze auf CDU- und Freie Wähler-Fraktion und auf AfD, SPD, Die Linke jeweils ein Sitz entfallen.

Vier Ausschuss-Wahlen

Und so wurde am Ende vier Mal in geheimer Wahl samt Kabine, Wahlurne und Kreuzchen auf Listen über die Ausschuss-Besetzung abgestimmt. Das Ergebnis: Die CDU und die FWG-Fraktionen konnten jeweils in zwei der Ausschüssen sogar drei Sitze erobern. Die AfD mit ihren fünf Stadträten konnte immer fünf Stimmen für einen sicheren Ausschuss-Platz in die Waagschale legen. Für SPD und Die Linke kam es jeweils zum Gleichstand von drei Stimmen. Die Linke hat ohnehin nur noch drei Abgeordnete im Stadtparlament. Die SPD hat bei der Kommunalwahl eingebüßt, jetzt vier statt sechs Sitze und am Donnerstagabend fehlte ein Mitglied. Der letzte der sieben Plätze wurde deshalb jedes Mal zwischen beiden ausgelost.

Hürde für kleine Fraktionen

„Das richtet sich gegen die kleinen Fraktionen“, so Rüdiger Kleinke zur Änderung der Hauptsatzung. Vor fünf Jahren sei beschlossen worden, dass einheitlich nach dem Hare/Niemeyer-Verfahren gewählt werden soll. Damals hätte das der kleineren FWG-Fraktion noch gut gepasst. Nun gehe die Änderung auf die Initiative der FWG zurück. Und das sei jetzt „ganz schlechter Stil“.

Stadtrats-Votum

Das letzte Gerichtsurteil in einem solchen Fall habe für ein solches Vorgehen gesprochen, stellte indessen Angelika Stoye aus der CDU-Fraktion fest. „Und am Ende muss sich immer noch der Stadtrat positionieren.“ Die Idee, den Ausschuss größer zu machen, damit alle beteiligt sind, wurde ebenfalls nicht verfolgt. Mit jeweils sieben Mitgliedern sind die Ausschüsse ohnehin schon relativ groß.

Informations-Defizit

Heike Haase ( Die Linke) wies darauf hin, dass nun die Arbeit der Fraktionen damit erschwert ist. Die Ausschussmitglieder geben die Infos über aktuelle Vorgänge an ihre Fraktionsmitglieder weiter. So können Meinungen vor dem Beschluss gebildet werden. Schließlich hätten die Räte auch die Pflicht, sich zu informieren. „Wir werden uns der Klage anschließen“, kündigte sie an.

Sitzverteilung im Delitzscher Stadtrat: 8 CDU plus 1 Heimatverein Döbernitz, 7 FWG plus 1 BI Menschenskinder, 5 AfD , 4 SPD und 3 Linke sowie 1 Bündnis 90/Grüne.

Von Heike Liesaus