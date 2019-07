Wölkau

Der Ziegeleiteich Wölkau steht in der Rubrik „ Naturbäder“ auf der Liste der Badegewässer, die das Landratsamt jetzt veröffentlichte. Ein Tipp für Abkühlung auf dem Heimweg nach Feierabend oder für Ferienkinder? Die Besichtigung vor Ort zeigt: Leider nicht. Zum Baden scheint der Teich derzeit nicht geeignet. Dem kleinen See fehlt Wasser.

Lieber nicht reinspringen

Wo der aufgeschüttete Sandfleck am Ufer nicht hinreicht, versinken Füße in warmen, grauem Tonschlamm. Vielleicht doch reinspringen und kühle Zonen erobern, wo es tiefer ist? Lieber nicht. Es ist zu befürchten, auf schlammigen Teichgrund zu laufen und am Ende aus der Angelegenheit alles andere als sauber herauszukommen.

Die Rastplätze am Ufer sind sauber. Das Baden ist generell „auf eigene Gefahr“, aber derzeit gar nicht zu empfehlen. Quelle: Heike Liesaus

Bei der Beprobung am 4. Juli soll der Teich noch der Badewasserqualität laut sächsischer Verordnung entsprochen haben, so das Landratsamt. Generell sei die Gemeinde für die Anlage zuständig. Aber die kann natürlich nicht gegen die derzeitige Dürre an, die den Zufluss vertrocknen lässt.

Gemeinde finanziert Wassertest

„Die Gemeinde hat vor allem den Freizeitplatz am Ufer eingerichtet“, so Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU). Der ist frisch gemäht, hat Bänke, Rastplätze, Spielgeräte, Tischtennisplatte. Das Baden läuft auf eigene Gefahr. Die Gemeinde bezahlt den zweimaligen Wassertest im Jahr. Erfrischung muss aber derzeit woanders gesucht werden.

Von Heike Liesaus