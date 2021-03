Delitzsch

Gisela Berger probiert es weiter. Auch zwei Wochen nachdem die Pohritzscherin ihren Unmut über die Terminvergabe zur Corona-Schutzimpfung öffentlich machte, beschäftigt sie das Thema. Die 81-Jährige kann nicht verstehen, dass sich die Situation nicht bessert. Sie sei ebenso über die Reaktion der Stadt Delitzsch enttäuscht, die erklärte, ihren über 80-jährigen Einwohnern nicht helfen zu können, sagt Berger. Einen Termin hat sie noch immer nicht. Aber auch andere LVZ-Leser reagierten auf den Beitrag mit der Überschrift „Wir sollen erst wieder anrufen, wenn Impfstoff da ist“ und schildern ähnliche Erfahrungen.

Brief an den Ministerpräsidenten

Eine Familie in Bad Düben hatte beispielsweise versucht, die Großmutter im nordsächsischen Impfzentrum in Belgern anzumelden. Doch seit vier Wochen gebe es keine Termine. „Wäre sie im Pflegeheim, hätte sie ihre Impfung schon lange erhalten“, geben die Bad Dübener zu bedenken.

Ein Delitzscher wandte sich direkt an Michael Kretschmer. Im Brief an den CDU-Ministerpräsidenten setzt er sich dafür ein, dass über 80-Jährige von ihrem Hausarzt geimpft werden sollten. So gäbe es „kein Chaos bei der Terminvergabe, kein Transportproblem zu den entlegenen Impfzentren“.

Es gibt aber auch positive Berichte: Etwa von Rosemarie (83) und Peter (81) Fahr. Wie sie schreiben, sei es ihnen nach „endlosen Versuchen“ Mitte Februar gelungen, Termine zu erhalten. Ihr Wunsch, aufgrund der kürzeren Strecke von Delitzsch-Rödgen nach Leipzig zu wollen, konnte nicht erfüllt werden. Es gab nur die Info: „volle Auslastung, aber kein Impfstoff“.

Entgegen der Erwartung

Der Umstieg auf Belgern sei dann online problemlos erfolgt und brachte überraschend Terminangebote für den 18. Februar und 11. März, erklärt Peter Fahr. „Rödgen ist ein Dorf ohne Versorgungseinrichtungen“, schreibt der 81-Jährige. „Trotz unseres Alters erledigen wir beide noch alle anfallenden Fahrten – auch zu weiter entfernten Zielen – mit dem Pkw. So hatten wir kein Problem damit, wie wir nach Belgern kommen.“

Entgegen der Erwartung aufgrund der bisherigen Probleme habe das Ehepaar eine „perfekte Organisation des Ablaufs“ vorgefunden. Von der Einfahrkontrolle am Parkplatz über die Eingangskontrolle ins Impfzentrum über die einzelnen Stationen innerhalb der Halle seien sie freundlich und kompetent begleitet worden. Nach knapp einer Stunde war alles erledigt. Wenn die Fahrs von den Problemen im Impfzentrum Leipzig lesen, können sie nur raten: „Leute, fahrt nach Belgern.“

Von Mathias Schönknecht