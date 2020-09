Reibitz

Ein Namensschild klebt an der Rinde und schon ist klar, wer hier die Birke ist. Im Schullandheim Reibitz wurde dieser Tage nicht immer lange um Baum-Namen herumgeraten. Mit der Aktion „Lebensraum Wald – ein Geheimnis hinter jedem Baum" wurde anderen Rätseln der Natur auf die Spur gegangen. Die Energieversorger Mitgas und Enviam haben auch in diesem Jahr Kinder aus der Region zu kostenlosen Exkursionen in die verschiedenen ländlichen Bildungsstätten eingeladen. Insgesamt nehmen 163 Schulklassen auf 14 Naturhöfen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg teil.

Mügelner auf Reisen

Den Auftakt in Reibitz machte die 3a aus der Grundschule Tintenklecks Mügeln. Eine der ersten Aktionen: Mit den Bäumen bekannt machen. Da sind die Eicheln zu entdecken und Zapfen. Debora Glewe vom Schullandheim erklärt, dass diese an Fichten nach unten hängen. Und die Kinder wollen wissen, was passiert, wenn die Zapfen herabplumpsen. Sie hören von den beflügelten Samen, die darin stecken. Ein Stück weiter die Esche. Sie hat ganz zähes, hartes Holz, das früher gern für Werkzeuge eingesetzt wurde. Die Blüten der Linde wiederum kommen in duftenden Tee. Die Kinder entdecken die Jahresringe auf Baumscheiben, hören, weshalb die Borke so wichtig ist. Sie nehmen auch Bodenproben unter der Laubschicht der alten Eiche und untersuchen, was darin lebt.

Anzeige

Ehemalige Schul-Chefin

Konstanze Hartmann war nicht allein als Klassenleiterin, sondern auch als Tintenklecks-Schulleiterin dabei. „Für mich ist das ein Wiedersehen, ich wollte es meinen Schülern gern zeigen.“ Sie kennt das Schullandheim noch aus der Zeit, als sie die Grundschule in Wiedemar leitete.

Weitere LVZ+ Artikel

„Es ist schön, wenn sich die Generation, die nachfolgt, mit dem beschäftigt, was in der Natur passiert“, so der Löbnitzer Bürgermeister Detlef Hoffmann ( CDU), der den Auftakt besuchte. „Denn es gibt immer wieder Neues zu entdecken. Auch für uns.“ Und das kommt bei ihm aus berufenem Mund, denn der Landwirt bewirtschaftet auch Waldstücke.

Schullandheim in Betrieb

Noch bis 2. Oktober ergründen allein in Reibitz 300 Kinder und Jugendliche den „Lebensraum Wald“. Nach pandemiebedingter Pause können die Mitarbeiter des Schullandheimes wieder Gäste begrüßen. Hortgruppen, Kirchgemeinden, Sport- und Tanzgruppen sowie Familien dürfen wieder kommen. Im Sommer hat das Hygienekonzept bei zwei Kinderferienlagern den Stresstest bestanden. Nun ist ein Camp in den Herbstferien vom 19. bis 23. Oktober geplant. Um Schulklassen die Reise-Entscheidung zu erleichtern, verzichtet die Einrichtung auf Stornokosten, sollte die Buchung pandemiebedingt in Frage gestellt sein.

www.schullandheim-reibitz.de

Von Heike Liesaus