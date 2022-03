Kinder in und um Delitzsch sorgen sich um den Frieden

Delitzsch/Wölkau

„Wir schicken ein Zeichen des Friedens von Schönwölkau in die Welt“, so Katrin Gilbert, Direktorin der Gellert-Grundschule im Schönwölkauer Ortsteil Wölkau. Wie viele Kinder in der Region sorgen sich auch die knapp 100 Grundschülerinnen und -schüler gerade um die Situation in der Ukraine. Und wie viele setzten auch sie ein Zeichen, bastelten Friedenstauben und ließen diese Woche in Zusammenarbeit mit einem Delitzscher Züchter echte Friedenstauben von der Grundschule aus in den Himmel steigen.

Delitzscher Marktplatz im Zeichen des Friedens

Eine Aktion planen auch die Kinder der Delitzscher Grundschule Peter und Paul. Sie wollen am Dienstagvormittag mit Straßenmalkreide eine Friedenstaube und einen Wunsch auf den Delitzscher Marktplatz bringen und so ein Zeichen setzen.

Überall in der Region werden derzeit Hilfsaktionen auf die Beine gestellt, um den Menschen in der Ukraine zu helfen.

Von cj