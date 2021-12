Kirche Lindenhayn in Gefahr

Lindenhayn

Schlechte Nachrichten vor dem Fest: Einen Weihnachtsgottesdienst wird es in der Kirche Lindenhayn dieses Jahr nicht geben. Und auch andere Veranstaltungen auf absehbare Zeit nicht. Die Kirche im Schönwölkauer Ortsteil ist gesperrt. Der Dachstuhl ist nicht mehr sicher.

Sperrung erfolgt

Es ging nicht mehr. Seit zirka drei Wochen ist die Kirche gesperrt. Der Dachstuhl muss dringend saniert werden, das Dach braucht eine neue Eindeckung. Kirchenbaureferentin Anja Töpler vom Kreiskirchenamt Eilenburg, zu dem die Lindenhayner Kirche gehört, schätzt, dass vor 50 Jahren zirka das letzte Mal das Dach eine neue Eindeckung bekommen hat. Teilweise sind die vergangenen Arbeiten an der Kirche nur schlecht dokumentiert. Am Dachstuhl aber ist überhaupt nichts geschehen. Die Konstruktion ist in ihrem Bestand hinüber und deutlich gezeichnet, sie ist nicht mehr sicher. Das Kreiskirchenamt Eilenburg empfahl daher dringend die Sperrung, der Kirchenrat stimmte sofort zu und machte das Gotteshaus lieber dicht.

Der Dachstuhl ist nicht mehr komplett erhalten, die Steine sind teils weggebrochen. Quelle: Christine Jacob

„Es muss dringend etwas geschehen, um die Kirche zu retten und dieses Denkmal zu erhalten“, sagt Peter Rott. Der Bauingenieur engagiert sich im Kirchenrat und hat sich unter anderem schon mit Briefen an Politiker bemüht, Hilfe für die Kirche zu bekommen. Die Kirche St.Mauritius ist in ihrer Grundsubstanz auf die Zeit um 1200 datiert und ist ein romanisches Kleinod der Baugeschichte. Anträge zur Reparatur scheiterten in den vergangenen Jahren immer wieder an nicht vorhandenen Mitteln.

Für die Arbeiten werden Spenden gebraucht. Quelle: Christine Jacob

Großes Sorgenkind

Die Befürchtung ist, dass im schlimmsten Falle das Schicksal der Patronatskirche Wölkau droht und auch in Lindenhayn der Dachstuhl in sich zusammenrutschen beziehungsweise wegsacken könnte. Dass die Kirche direkt an der B2 immer wieder Erschütterungen vor allem durch den Lkw-Verkehr ausgesetzt ist, ist der Situation nach Einschätzung von Bau-Experten natürlich auch nicht zuträglich.

„Von den Kirchen ist Lindenhayn aktuell das größte Sorgenkind“, sagt Pfarrerin Eva Fitschen über ihren Pfarrbereich, zu dem neben Lindenhayn noch Badrina, Wölkau, Glaucha, Krippehna, Hohenprießnitz, Naundorf, Rödgen und Zschepplin zählen. Für den Gottesdienst Heiligabend wird der Kulturraum in Lindenhayn, nur ein paar Gehminuten von der Kirche entfernt, genutzt und entsprechend hergerichtet. Für die sonstigen Gottesdienste, die weniger besucht sind als der zu Heiligabend sucht Pfarrerin Eva Fitschen noch einen geeigneten Raum.

Spenden benötigt

Durch die Untere Denkmalbehörde wurden die notwendigen Arbeiten an der Kirche jetzt als Notreparatur eingestuft. Doch das Bemühen um entsprechende Finanzen dafür führte dieses Jahr nicht zum Ziel. Aktuell werden die Sanierungskosten für Lindenhayn auf mindestens 180 000 Euro geschätzt. Anträge auf Förderungen sind gestellt. Mindestens Eigenmittel wird die Kirche aufbringen müssen. Spenden sind willkommen.

Kontoverbindung: KDA Bank Duisburg; IBAN: DE42 350601901551586029 BIC: GENODED1DKD

Von Christine Jacob