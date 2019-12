Kirche Selben in Gefahr

Selben

Ein Hauch von Bethlehem in Selben: Weil die Kirche im Delitzscher Ortsteil jetzt gesperrt worden ist und nicht als Herberge zur Verfügung steht, ist das traditionelle Krippenspiel zum Heiligabend am 24. Dezember in die Scheune der Familie Marx verlegt worden. Es soll um 16 Uhr beginnen.

Selbener sorgen sich

Seit mehreren Jahren beschäftigt der zunehmende Verfall des Gotteshauses die Bürger in dem Delitzscher Ortsteil und die Kirchgemeinde, ein Förderkreis hat in der Vergangenheit viel getan, engagiert sich seit 13 Jahren. Baulich jedoch ist der Zustand nun inzwischen so schlecht geworden, dass die Kirche aus Sicherheitsgründen nicht mehr betreten werden sollte. Die Kirche ist durch Senkungserscheinungen beschädigt. Es gibt Risse im Mauerwerk und die Emporen dürfen schon länger nicht mehr genutzt werden. „Das Gefüge des Gebäudes ist insgesamt akut beeinträchtigt. Der Zustand hat sich in den vergangenen Monaten nochmals verschlechtert“, berichtet Pfarrer Daniel Senf.

LMBV könnte helfen

Die Kirche ist nach Ansicht der Selbener durch Bergbaufolgeschäden so stark beschädigt worden. Mit Hilfe des Tagebausanierers LMBV sollen diese Probleme gelöst werden. Das Unternehmen ist seit gut einem Jahr mit Planungen für die Sicherung betraut. Ganz weihnachtlich gibt es also Hoffnung.

Von Christine Jacob