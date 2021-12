Kirchen um Delitzsch bereiten Sorgen – wie geht es weiter?

Delitzsch/Lindenhayn

Zuletzt erwischte es die Kirche Lindenhayn. Sofortige Sperrung. Das Risiko beim Betreten der Kirche wird aktuell als zu hoch eingeschätzt. Ein Schicksal, das auch andere kirchliche Sorgenkinder teilen. Wie geht es weiter?

Drei Kirchen besonders im Blick

Drei große Sorgenkirchen listet man aktuell in und um Delitzsch, bilanziert Pfarrer Matthias Taatz, der als Kirchenbau-Experte nicht nur die Gotteshäuser in seinem eigenen Schenkenberger Kirchspiel im Blick hat und sich selbst als „Maxe für den Kirchenbau“ betitelt. Die Kirchen in den Delitzscher Ortsteilen Laue und Selben sind dringend sanierungsbedürftig, nun ist die im Schönwölkauer Ortsteil Lindenhayn dazugekommen. In jedem Fall geht es um schwere Schäden am Bau. In zwei Fällen sind sie so groß, dass die Kirchen nicht mehr betreten werden dürfen.

Die Dachkonstruktion der Lindenhayner Kirche gilt als nicht mehr sicher. Quelle: Christine Jacob

In der Kirche Lindenhayn droht im schlimmsten Fall der Dachstuhl wegzusacken und damit ein Schicksal wie das der Patronatskirche in Wölkau, die ohne Dach steht. Daher wurde die Kirche Lindenhayn jetzt vor wenigen Wochen und damit noch vor dem Weihnachtsfest gesperrt. Pfarrerin Eva Fitschen hielt den Weihnachtsgottesdienst im nahen Kulturraum Lindenhayn ab und bezeichnet Lindehayn als das größte Sorgenkind ihres Kirchspiels. Aktuell werden die Sanierungskosten für Lindenhayn auf mindestens 180 000 Euro geschätzt. Sehr wahrscheinlich wird diese Summe nicht reichen. Die Kirche ist auf Spenden angewiesen. Eigenmittel der Landeskirche seien in Aussicht gestellt, macht Matthias Taatz Hoffnung.

Für die Kirche Selben engagiert sich der Förderverein schon seit Jahren (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Bergbaufolgen zeigen sich

Das Schicksal der Kirche Lindenhayn ereilte die Kirche im Delitzscher Ortsteil Selben bereits Ende des Jahres 2019. Ebenfalls kurz vor dem Weihnachtsfest musste das Gotteshaus gesperrt werden, da die Setzungs- und Senkungserscheinungen zu massiv wurden als dass sich Menschen bei Veranstaltungen im Gebäude aufhalten sollten. Deutlich zeigen sich Risse in den Mauern und Verwerfungen des Bodens. Als Ursache wird der Bergbau beziehungsweise Bergbaufolgen vermutet. Noch hat die Gemeinde nichts offiziell, aber es sieht dem Vernehmen nach gut aus für eine gute Entscheidung und damit ausreichend Mittel des Bergbausanierers LMBV. Vielleicht könne schon in wenigen Jahren wieder Heiligabend in der Kirche gefeiert werden.

Risse im Mauerwerk sind auch in der Kirche Laue zu beklagen (Archivbild). Quelle: Wolfgang Sens

Ebenfalls großes Sorgenkind unter den Kirchen ist die im Delitzscher Ortsteil Laue, allerdings kann sie geöffnet bleiben. Auch in dem Fall ist die Kirche wohl in Folge des Bergbaus in Bewegung, was Messungen zeigten und die Mauern sind dadurch beschädigt. Mittels eines baulichen Korsetts kann man dies aber sichern und die Kirche kann weiterhin genutzt werden. „Es muss auch hier was gemacht werden, aber es ist noch Zeit“, sagt Matthias Taatz. Etwa eine halbe Million Euro müsse innen und außen investiert werden, so die Schätzung.

Auch in anderen Kirchen laufen Sanierungsarbeiten, so zum Beispiel in Döbernitz und Hayna an den Dächern beziehungsweise Dachstühlen. Insgesamt seien die meisten Kirchen in einem guten Zustand, so Pfarrer Taatz.

