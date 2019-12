Kirchen um Delitzsch sind Baustellen

Delitzsch/Zschortau/Schenkenberg

So wie die Kirche ins Dorf gehört, gehört der Kirchenbesuch Weihnachten auch für viele Menschen einfach dazu. Groß ist das Interesse zum Fest, die Kirchen sind voll. Dabei aber verdienen sie das ganze Jahr über Aufmerksamkeit – denn die Kirchen sind baulich teils arg in Not.

Kirche Selben gesperrt

Aktuelles und krasses Beispiel momentan ist die Kirche im Delitzscher Ortsteil Selben. Das Gebäude bereitet seit Jahren Sorgen, nun musste entschieden werden, dass sie ausgerechnet zum Weihnachtsfest gesperrt werden muss. Aus Sicherheitsgründen darf die Kirche nicht mehr betreten werden, das Krippenspiel wurde kurzerhand in eine Scheune umverlegt. Senkungserscheinungen haben das Gotteshaus stark beschädigt, die Emporen dürfen schon länger nicht mehr genutzt werden und es zeigen sich bereits seit einiger Zeit Risse im Mauerwerk. Das Gefüge des Gebäudes sei insgesamt akut beeinträchtigt, so Pfarrer Daniel Senf zum Hintergrund der Sperrung. Gerade in den vergangenen Monaten habe sich der Zustand nochmals verschlechtert, weshalb die Kirche Gäste in dem alten Gebäude nun nicht mehr vertreten wollte.

Kirche hielt Jahrhunderte Das Baujahr der Kirche Selben steht nicht eindeutig fest und kann daher nur geschätzt werden. Erwähnt wurde das Gotteshaus zirka 1500 bis 1540 erstmals. Sie ist im Feldsteinbau errichtet. Diese Bauweise hat über 500 Jahre in dem morastigem Gelände standgehalten, bis der Mensch mit dem Tagebau in diese Geologie eingriff. Die durch den Bergbau betriebene Entwässerung wird als Ursache für die Schäden an der Kirche angenommen.

Die Hoffnungen ruhen nun auf dem Bergbausanierer LMBV, der bereits prüft, ob und was für die Kirche zu tun ist – die Bürger in Selben hoffen sehr, dass der Bergbausanierer das Gebäude mit Tradition nicht aus den Augen verliert. Definitiv müsste die Gründung des Gemäuers ertüchtigt werden. Zwar hat der engagierte Förderverein in den vergangenen Jahren einiges an Geld gesammelt, doch das Projekt ist zu groß, als dass es die engagierte Gemeinde alleine stemmen könnte. „Wir setzen wirklich große Hoffnungen auf die LMBV“, sagt ein Selbener.

Bauarbeiten nötig

Auch andere Kirchen in der Region um Delitzsch sind bereits oder auf absehbare Zeit ein Ort für Bauarbeiten, die nicht einfach nur Verschönerungen dienen: So gibt es in der Zschortauer Kirche Risse im Kirchenschiff und Schäden im Gewölbe und Untersuchungen werden nötig. In der Kirche Wolteritz sollen der Innenraum saniert und Feuchtigkeitsschäden beseitigt werden.

Dorfkirchen im Fokus

Baustelle ist auch die Kirche im Schönwölkauer Ortsteil Brinnis, wo seit dem Sommer die Handwerker arbeiten. Es ist zunächst die Sanierung des Turmes von Fuß bis Spitze zu bewältigen. Auch an den Dorfkirchen in Spröda und Sausedlitz laufen Instandsetzungen in mehreren Bauabschnitten. In und an weiteren Kirchen und auf Friedhofsarealen laufen Sanierungen oder werden Orgelsanierungen in Angriff genommen oder vorbereitet. Möglich werden die Bauarbeiten meist nur durch Sondermittel des Freistaats oder Gelder aus dem Leader-Topf. Im Delitzscher Ortsteil Laue profitiert die Kirche vom „Denkmalschutz-Sonderprogramm VIII“ des Bundes. Auch dieses Gotteshaus weist außen und innen deutlich sichtbare Risse im Mauerwerk auf, auch in diesem Fall ist ein Zusammenhang mit dem Bergbau und seinen Folgen keinesfalls auszuschließen. Messungen zeigen, dass die Kirche in Bewegung ist, eindeutig als Bergbauschaden nachweisbar ist es aber nicht.

Von Christine Jacob