Delitzsch

Punkt 12 Uhr tritt Jacobus Gladziwa zur Begrüßung vor die etwa 60 Menschen, die diesen Mittwoch in der Peter und Paul-Kirche Platz genommen haben. Er ist seit 2016 als Kirchenmusiker der katholischen Gemeinde von Delitzsch tätig und spielt nun beim ersten der vier, für alle zugänglichen Konzerte im August, die Rühlmann-Orgel der Stadtkirche. Dabei kündigt er sein 20-minütiges Programm an, unter anderem mit zwei Stücken von Johann Sebastian Bach.

Klänge auch für Kinder

Den teils sanften aber auch kraftvollen Klängen lauscht neben vielen weiteren Gästen auch eine Gruppe aus dem Seniorenzentrum Am Pfortenplatz, welches die Veranstaltung regelmäßig besucht. Auch die Kita Am Park ist von Jahr zu Jahr wieder dabei. „Mir gefällt es jedes Mal gut“, erzählt Erzieherin Birgit Reichert. Bei den Kindern hingegen komme die Musik sehr unterschiedlich an, so halten sich manche die Ohren zu und sprechen von „fürchterlicher Musik“, andere finden es hingegen „eigentlich ganz cool“.

„Für Kinderohren ist Orgelmusik noch zu laut“, meint Pfarrer Stephan Pecusa. Oft mache das für sie aber auch den besonderen Reiz aus. Es gebe jedes Jahr mehr Besucher, die letzte Veranstaltung im August sei immer am vollsten, da kämen auch mal 130 Zuhörer. „Orgelmusik zieht die Leute in die Kirche“, erklärt Pecusa weiter. Schon früher habe man gemerkt, dass beim Üben der Organisten oft Leute zuhörten. Auch wenn ein Gottesdienst noch mehr Musik beinhalte, so sei ein solches Konzert doch unverkrampfter, ohne kirchliche Rituale, wovon sich manche abschrecken ließen.

Idee vom Kantor

Die Idee zu „Orgelpunkt 12“ stammt dabei Pfarrer Pecusa zufolge hauptsächlich von Kantor Jörg Topfstedt. Bereits seit vier Jahren findet die Reihe statt, in der Urlaubszeit können so auch immer einige Touristen erreicht werden. Organist Jacobus Gladziwa nimmt nach eigener Aussage die Möglichkeit wahr, um sich noch mehr künstlerisch zu betätigen und sei eigentlich jedes Jahr mal dabei. Hinzu kommt, dass er sich sowieso ab und an mit seinem Kollegen Jörg Topfstedt abwechsele. Die katholische Kirche, die seit 2013 eine neue Orgel besitzt, bietet ebenfalls ähnliche Veranstaltungen an, wie die „Osterklänge“, jeden Mittwoch in der Osterzeit. Trotz der positiven Resonanz bei „Orgelpunkt 12“ soll es aber erst mal bei den vier Terminen im August bleiben, da bei zu vielen Veranstaltungen wieder weniger Besucher kommen würden.

Der nächste Termin ist am morgigen Mittwoch wieder in der Kirche Peter und Paul. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

Von Bastian Raabe