Delitzsch

Das Kind bequem per Mausklick vor dem heimischen Bildschirm bei einer Kindertageseinrichtung anmelden – das ist seit dem 8. April Realität in Delitzsch. Fast einen Monat ist es her, seit das Portal https://delitzsch.meinkitaplatz.de/ nun freigeschalten ist und Schulamtsleiter Oliver Genzel könnte zufriedener nicht sein. „Seit Öffnung des Portals haben sich 207 Eltern angemeldet, wovon 167 schon ihre Bedarfsmeldung eingetragen haben“, erklärt Genzel.

Beste Art der Anmeldung

Auch ohne eine Registrierung können sich die Eltern über die verschiedenen Einrichtungen informieren und ihre Favoriten finden. Sobald es jedoch an die Anmeldung geht, ist eine Registrierung nötig, denn eine andere Art der Anmeldung ist nicht mehr möglich. „Das ist jedoch die beste Art, in unserer heutigen schnelllebigen Zeit“, sagt Genzel. „Früher musste man einzeln in allen möglichen Einrichtungen anfragen, heute können die Eltern einfach drei Wünsche angeben und erhalten eine schnelle Rückmeldung, ob ein Platz für ihr Kind verfügbar ist.“ Zwar müssen manche Eltern mehrere Wünscherunden drehen, bis ein geeigneter Platz gefunden ist, es geht aber dennoch unkomplizierter als vorher, denn aufwendige Laufwege entfallen. „Bis jetzt gab es auch noch keine Beschwerden zum System“, stellt der Schulamtsleiter fest.

Rechtschreibung kann zum Problem werden

„Das einzige Problem ist manchmal der Mensch vor dem Rechner,“ sagt er schmunzelnd. Es sei nämlich schon vorgekommen, dass Eltern die auf der Geburtsurkunde eingetragene Schreibweise ihres Kindes nicht mehr im Kopf hätten und deswegen nicht im System erfasst werden könnten. Genauso wichtig sei die Eingabe des korrekten Geburtsdatums, erklärt Genzel. Ein anderes Problem, das durch die zentrale Vergabe der Plätze immer deutlicher werde, sei das Fachpersonal, das durch Langzeitkrankschreibungen oder den Renteneintritt in den Einrichtungen fehle. „Das wird immer dringender, da etwas zu machen“, sagt der Schulamtsleiter.

Von Katharina Stork