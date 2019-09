Kita-Betreuung in Schönwölkau wird teurer

Wölkau

Die Elternbeiträge in der Gemeinde Schönwölkau steigen zum 1. Januar 2020 an. Das hat der Gemeinderat am Donnerstagabend mehrheitlich, aber mit fünf Nein-Stimmen entschieden.

Teils hohe Steigerung

Die Betreuungskosten in allen Bereichen von der Krippe bis zum Hort steigen mit dem neuen Jahr. Teils sind die Kostensteigerungen recht moderat, mitunter aber auch recht deutlich. Die Krippenbetreuung wird sich mit der nun beschlossenen neuen Satzung von 210 auf 230 Euro monatlich verteuern, die Kindergartenbetreuung von 123 auf 133 Euro monatlich. Im Hort wird die Betreuung inklusive Frühhort von 71 auf 74 Euro Kosten pro Monat steigen, die 6-Stunden-Verträge von 59 auf 62 Euro.

Gemeinde macht sich Entscheidung nicht leicht

Die Entscheidung zur Erhöhung hatte sich der Gemeinderat insgesamt nicht leicht gemacht. Bereits im Sommer hatte Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) über die Notwendigkeit zur Anpassung der Elternbeiträge informiert und das Thema „andiskutiert“, so nennt es das Gemeindeoberhaupt, wenn sich die Räte schon vor etwaigen ersten Lesungen ein erstes Bild machen sollen. Im vorangegangenen Gemeinderat hatte sich dann auch bei der ersten Lesung eine teils hitzige Debatte entsponnen. Sie erschrecke immer wieder, dass Kommunen so weit gebracht werden, dass sie sich das Geld von den Familien holen müssen während sich die Bundesregierung für Millionensummen teure Berater leiste, sagte Gisela Bamberg ( Die Linke) damals. „Da läuft doch hier in Deutschland ein Rad im Dreck“, so die Hohenrodaerin im August.

Vier Standorte kosten

Die Verwaltung musste wie zuletzt fast jedes Jahr eine Erhöhung der Elternbeiträge vorschlagen, weil die Kosten – ebenfalls wie jedes Jahr – unter anderem aufgrund sinkender Betreuungsschlüssel steigen und die Kommune das nicht finanzieren kann. Hintergrund ist auch, dass sich Schönwölkau vier Kita-Standorte leistet und in verschiedenen Ortsteilen Kindergärten existieren lässt, statt wie in anderen Gemeinden auf eine zentrale Lösung zu setzen. Das alles erhöht den Kostendruck, macht es den Familien mit der Kita teils direkt vor der Haustür aber auch bequemer.

Von Christine Jacob