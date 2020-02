Hier mal eine neue Markierung auf der Fahrbahn, dort ein neuer Drücker an der Ampel. Hier eine fixe Wegeausbesserung, dort ein neues Verkehrsschild. Permanent laufen für das große Ganze in Delitzsch viele kleine Aufgaben. Die LVZ hat sich mal erklären lassen, was die Heinzelmännchen alles für die Stadt tun.