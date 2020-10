Kita-Knatsch in Rackwitz: Ganztagsversorgung schmeckt nicht allen

Rackwitz

Die Ganztagsversorgung in den Kitas der Gemeinde Rackwitz schmeckt nicht jeden. Zumindest nicht in der aktuellen Form und wie diese zustande gekommen ist. Ihren Ärger Luft darüber machten einige Eltern in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Seinen Anfang nimmt der Kita-Knatsch bereits zu Jahresbeginn:

Es ist von einem „Vertrauensverlust“ die Rede. Die Erstinformation zum Vorhaben, eine Ganztagsversorgung an der Kita in Zschortau einzuführen, das heißt, zusätzlich zum Mittagessen auch Frühstück und Vesper anzubieten, sei im Januar nur über wenige Elternvertreter und nicht als Elternbrief verbreitet worden, sagt Steffi Walther. Sie und andere bemängeln daher, dass nicht alle auf dem aktuellen Stand gewesen seien. Als weitere Kritikpunkte führen die Eltern unter anderem an, dass in den nachfolgenden Monaten keine weiteren Informationen folgten, dementsprechend nicht alle an der Gestaltung beteiligt wurden. Dies stehe im Widerspruch zum Kita-Gesetz, das eine demokratische Beteiligung vorsieht, sagt Walther. Zudem seien die Verträge sehr spät ausgegeben worden. Es sei teilweise vorgekommen, dass Familien ihren Vertrag aufgrund von Urlaub erst zwei Tage vor der Einführung am 1. September erhielten. Über 50 Eltern sprachen sich daraufhin mittels Unterschriftenliste gegen die Vollversorgung aus.

Die Gruppe „Sternchen“ der Kita Zwergenhaus in Zschortau beim Frühstück mit Erzieherin Elke Finke. Seit September dieses Jahres bietet die Kindertageseinrichtung eine Ganztagsversorgung an. Auch Finke sei zunächst dagegen gewesen, findet sie mittlerweile jedoch gut. Quelle: Mathias Schönknecht

Leiterin der Kita in Zschortau : „Alle mit Bauchschmerzen gestartet“

Auf Anfrage sagt Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos), dass die Kommunikation nicht gut gelaufen sei. „Dafür habe ich mich öffentlich entschuldigt. Das Vorhaben wurde nicht in dem Ausmaß erklärt, in dem es nötig gewesen wäre“, sagt Schwalbe. Im Frühjahr 2021 soll es nun eine Elternbefragung zur Vollversorgung geben, „um Ergebnisse und Bedürfnisse besser reflektieren und bei einer entsprechender Anbieter-Markterkundung einbringen zu können“. Diese Information hatten alle Eltern der Kitas Märchenweg, Zwergenhaus und Loberstrolche in einem Brief Mitte September erhalten. In diesem heißt es weiter, dass die Gemeinde auch künftig an der Einführung der Vollversorgung in allen Einrichtungen festhalten werde.

Dass es auch positive Beispiele gibt, zeigt die Kita in Rackwitz. Dort setzt die Gemeinde die Vollverpflegung seit 2011 um – laut Verwaltung „sehr erfolgreich“. Da das Ganztagsangebot für alle Kinder unter anderem auch den Ausgleich sozialer Nachteile fördern soll, wirbt die Gemeinde damit, das Modell auf alle Einrichtungen zu übertragen. „Wir sind alle mit Bauchschmerzen gestartet“, sagt Heike Bauer, Leiterin der Kita Zwergenland in Zschortau. Mittlerweile haben sie und ihre Kollegen die Erfahrung gemacht, dass es gut läuft. Das bestätigt Erzieherin Elke Finke. Sie sei zunächst gegen die Ganztagsversorgung gewesen. Nun finde sie diese aber „in Ordnung“. Das Essen sei abwechslungsreich und vielfältig. Die Kinder lernten dadurch auch etwas kennen, was sie eventuell von Zuhause nicht kennen. Es zu essen, werde aber niemand gezwungen. Wenn Brotbüchsen von den Eltern mitgegeben werden, komme es teilweise vor, dass der Inhalt über die Woche hinweg sehr einseitig ist, ergänzt Erzieherin Ines Oertel.

Die Kita Zwergenhaus in Zschortau bietet seit September eine Ganztagsversorgung an. Quelle: Mathias Schönknecht

Prognose: Auch in Zukunft keine vollkommene Übereinstimmung

Ein Resultat des Streits: Eine Arbeitsgemeinschaft soll den weiteren Prozess ab Dezember begleiten. Die Mitwirkung aller Eltern sei aber auch weiterhin nicht möglich. Die Gemeinde bezweifelt, dass ein Treffen mit den Eltern aller etwa 400 Kinder konstruktive Lösungen hervorbringe. Elternvertretern zu beteiligen sei analog zu Parlamenten ebenfalls demokratisch. Die betroffenen Eltern streben nun ein Gespräch mit allen Beteiligten an. Daran ist auch die Gemeindeverwaltung interessiert. Es soll nach dem nächsten Gemeinderat am 22. Oktober stattfinden. „Ich finde es gut, dass die Eltern dafür kämpfen und dem öffentlich nachgehen“, sagt Schwalbe. Doch es sei abzusehen, dass es auch zukünftig keinen Konsens unter allen Eltern geben wird. Es werde immer eine Kompromisslösung und Mehrheitsentscheidung sein.

