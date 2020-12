Delitzsch

Erzieher und Erzieherinnen sind rund um Delitzsch Mangelware. Beinah jede Gemeinde, jede Stadt, fast jede Einrichtung sucht aktuell nach Personal. Das Corona-Jahr macht das Ausmaß des bereits länger anhaltenden Zustands noch einmal deutlicher. Wie konnte es dazu kommen und wie kann das Problem gelöst werden?

Starke Konkurrenz – auch zu Leipzig

„Es hat verschiedene Ursachen“, fasst Melanie Burkhardt zunächst zusammen. Sie ist Fachbereichsleiterin für Kitas und Soziales beim Awo-Kreisverband Nordsachsen. Dieser schreibt aktuell fünf Erzieherstellen aus, zwei davon in Delitzsch. Die Region befinde sich in einer starken Konkurrenzsituation zu Leipzig, sagt Burkhardt. In der weiter wachsenden 600 000-Einwohner-Stadt werden aktuell neue Kitas gebaut, dementsprechend wird mehr Personal benötigt, erklärt sie.

Dazu komme die Konkurrenz zu anderen Verbänden, aber auch zum öffentlichen Dienst und Personaldienstleistern, sagt die Fachbereichsleiterin. Auf Letztere müsse der Verband dann aber selbst zurückgreifen, wenn Stellen länger offen bleiben. Es sei zu beobachten, dass Positionen, je weiter entfernt sie von Leipzig sind, schwerer zu besetzen seien, sagt Burkhardt. Eine Stunde mit dem Auto zur Arbeit fahren, wolle kaum jemand mehr.

Knackpunkt Ausbildung

Näher dran ist da Rackwitz. Doch auch die Gemeinde, die direkt an Leipzig grenzt, hat aktuell zwei offene Erzieherstellen. In den kommenden fünf Jahren werden es sogar sieben sein, erklärt Steffen Schwalbe. Laut dem parteilosen Bürgermeister scheiden in absehbarer Zeit viele Erzieherinnen altersbedingt aus. Dazu komme, dass Rackwitz durch vermehrte Zuzüge weitere Kapazitäten bereitstellen muss und damit zusätzliches Personal benötigt.

Laut Schwalbe liege das aktuelle Problem zu großen Teilen an Versäumnissen aus den zurückliegenden Jahren. Es sei verpasst worden, konstant ausreichend Erzieher auszubilden. Maßgeblich dazu beigetragen habe, dass das fehlende Ausbildungsentgelt den Beruf für viele unattraktiv machte. Jetzt klaffe eine Lücke.

Theresa Fruß ist Referentin für Bildungs-, Berufs- und Tarifpolitik in der Landesgeschäftsstelle des sächsischen Erzieherverbandes (SEV). Sie spricht von einem Teufelskreislauf. Denn jeder wolle eine gute Ausbildung für sein Kind, doch dass dies kostet, wollen nur wenige sehen. Zudem habe Sachsen aktuell einen der schlechtesten Betreuungsschlüssel bundesweit. Im Freistaat müssen Fachkräfte rechnerisch etwa fünf Kinder mehr betreuen als in Baden-Württemberg – dem Bundesland mit dem besten Schlüssel.

Weg vom Image „Basteltante“

Erschwerend komme hinzu, dass der Beruf eine schlechte Anerkennung hat. Oft werde die Tätigkeit nur als die „Basteltante“ gesehen, sagt Fruß. Dabei fange Bildung bereits mit spielerischem Lernen an. Wichtig sei zudem, wo sich die Ausbildungsstandorte befinden. Denn wenn diese in größeren Städten wie beispielsweise Leipzig sind, wollen qualifizierte Erzieher in der Regel weiter dort leben und nicht in ländliche Regionen wechseln.

Genauso, wie der Mangel mehrere Ursachen hat, ist er mit nicht nur einer Maßnahme zu korrigieren. Es sei beispielsweise auch eine moderne Ausstattung der ländlichen Einrichtungen notwendig, um den Beruf attraktiver zu machen, sagt Theresa Fruß. Dazu gehöre auch der Gesundheitsschutz, wie die Corona-Lage noch einmal deutlich mache. Zudem werden Erzieher, die für freie Träger arbeiten, immer noch schlechter bezahlt. Der Lohn könne bis zu mehrere hundert Euro unter dem öffentlichen Dienst liegen.

Eine weitere Möglichkeit sieht Melanie Burkhard in der aktuellen Ausbildung. Die Awo-Fachbereichsleiterin könne verstehen, wenn jemand nach der zehnten Klasse nicht noch drei bis vier Jahre eine vergleichsweise schlecht bezahlte Ausbildung absolvieren möchte.

Lernen, neben dem Beruf

Ein Ausweg könnte die Verfahrensweise der Gemeinde Rackwitz sein. Dort wird Personal teilweise berufsbegleitend ausgebildet, mit vorwiegendem Tätigkeitsfeld in der Krippe. Nebenbei könne die Fachschulausbildung absolviert werden. So hätten die angehenden Erzieher einen Verdienst, sagt Schwalbe.

Der Bürgermeister regt an, dass es für Kommunen häufiger möglich sein sollte, diesen Weg zu nutzen. Für den Krippenbereich, in dem es vorrangig um pflegerische Tätigkeiten geht, könnten diese Kräfte problemlos eingesetzt werden. Sobald es dann in die pädagogische Arbeit gehe, müsse natürlich die vollausgebildete Fachkraft eingesetzt werden. Es könnte dabei helfen, die Zeit des Erziehermangels zu überstehen, sagt Schwalbe.

