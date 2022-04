Klanggewölbe unterm Schloss wird Besuchermagnet in Delitzsch

Delitzsch

Nico Eckert strahlt Zufriedenheit und Gelassenheit aus. Liegt es am Ort unterm Delitzscher Barockschloss? An den vielen ungewöhnlichen Instrumenten, die ebenso gelassen warten, dass sie zum Klingen gebracht werden? Das Klanggewölbe lebt nach dem Tod des Gründers Volker Lauckner weiter. Das ist eines der Ziele des Vereins Klanggewölbe Delitzsch, den es seit einem Jahr gibt.

Nico Eckert ist dessen Vorsitzender. Aber er ist damit nicht in Lauckners Fußstapfen getreten, auch wenn er dem Verein viele Stunden in jeder Woche widmet. War das Gewölbe früher im Wesentlichen das Projekt eines Mannes, bringen es heute inzwischen 15 Aktive zum Klingen, kann der Verein insgesamt sogar 20 Mitglieder zählen. „Gerade haben sich zwei neu angemeldet. Musiklehrerinnen, die sich hier einbringen wollen“, erzählt der 41-jährige Versicherungsfachwirt.

Es gibt feste Unterstützer aus Delitzsch, aber auch aus Leipzig und Halle. Alle werden gebraucht. Es könnten auch gern noch mehr sein. Es fallen auch Wartungs- und Pflegearbeiten an. Gerade ist zum Beispiel eine kleine Gruppe dabei, die kleine Bibliothek zu inventarisieren, die ebenfalls zum Bestand gehört.

Das Klanggewölbe zeigt: Musik ist mehr als das, was über die Ohren ankommt. Schwingungen übertragen sich direkt auf den Körper. So wie Schall bestimmter Frequenz Wasser in einem Glas sichtbar in Bewegung bringen kann, können bestimmte Töne auch ohne den Umweg über den Kopf entspannend wirken. Das wird im Klanggewölbe vielfältig genutzt.

Das Gewölbe unterm Barockschloss wird von Selbsthilfegruppen besucht, für Konzerte genutzt. Der Verein organisiert auch Konzerte außerhalb. Jeden Mittwoch wird 18.30 Uhr zum „In Klängen baden“ eingeladen. Es gibt Einzel- und Gruppenführungen, bei denen die Besucher Gongs & Co. vorgestellt bekommen und selbst ausprobieren. „In den Ferien kam zum Beispiel eine Gruppe Frauen mit ihren Enkeln, die eine Stunde gebucht hatten. Sie wollen nun mit den Eltern wiederkommen“, erinnert sich Nico Eckert. Demnächst will eine Oberschule in Leipzig eine ganze Woche lang ihren Schüler diesen Zugang zur Musik zeigen.

Ein Flügel für das Klanggewölbe

Das größte Instrument im Klanggewölbe ist jedoch nicht der Gong mit 1,50 Metern Durchmesser, der den Beinamen Kosmos trägt, sondern ein Bechstein-Flügel. Das Instrument ist auf 432 Hertz-Frequenz statt auf die üblichen 440 Hertz gestimmt. Also etwas tiefer. Er hat eine wichtige Rolle bei den Klangdemonstrationen, aber auch bei Konzerten. Doch das Instrument, das Ende der 50er Jahre gebaut wurde, braucht eine Überholung. „Ein Drittel der Sanierungskosten haben wir schon rein, aber es fehlen noch 2500 bis 3000 Euro“, erklärt Nico Eckert. Deshalb wurde eine Crowd-Funding-Aktion über die Plattform betterplace gestartet. Am 1. Mai soll die Musikgewölbe-Saison wieder offiziell eröffnet werden, dann ist von 10 bis 17 Uhr für alle Gelegenheit, sich umzusehen und umzuhören.

Informationen zum Verein online auf www.klanggewoelbe-delitzsch.de, zur Spendenaktion: www.betterplace.org/p106863

