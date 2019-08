Wölkau

Geld für die aktiven Mitglieder der Feuerwehr in Schönwölkau: Der Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, dass die Einsatzkräfte einen Zuschuss erhalten wie ihn auch andere Kameraden beziehungsweise Feuerwehren der Region bereits bekommen haben.

Geld für Aktive

Dahinter stecken die Zuwendungen des Freistaates, die an Kommunen zwecks Förderung dieses Ehrenamts gezahlt werden. Der Freistaat Sachsen zahlt pro Feuerwehrmann und -frau im aktiven Dienst 50 Euro. In der Regel werden die Gelder für die Kameradschaftspflege verwendet – zum Beispiel für Ausflüge jenseits des Einsatzgeschehens. Grundlage für die Auszahlung bildet die jährliche Mitgliederstatistik. Nur Kameraden der aktiven Abteilung werden berücksichtigt. Ausgenommen sind die Alters- und Ehrenabteilung und die Jugendfeuerwehren. Für Schönwölkau ergibt dies 5450 Euro für 109 aktive Kameraden. Diese außerplanmäßige Aufwendung musste der Gemeinderat jetzt nur noch absegnen, da sie im Haushalt nicht inbegriffen war.

Badrina bekommt größten Anteil

Die Feuerwehr Badrina, die mit 25 Aktiven momentan in dem Bereich die meisten Mitglieder hat, erhält 1250 Euro. Brinnis bekommt für 24 aktive Mitglieder 1200 Euro. In Hohenroda erhalten die 22 Kameraden 1100 Euro. Lindenhayn und Wölkau, in beiden Ortsteilen sind jeweils 19 Ehrenamtliche in der aktiven Einsatzabteilung, bekommen noch jeweils 950 Euro.

Von cj