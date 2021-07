Kleiner Kämpfer Liam aus Rackwitz: Familie erlebt Auszeit

Rackwitz

Eine Familie tankt Kraft. Familie Brückner/Woite aus Rackwitz ist gerade zur Reha in der Müritz-Klinik im Herzen Mecklenburg-Vorpommerns, damit es dem kleinen Kämpfer Liam und auch allen anderen wieder besser geht.

Der Fünfjährige hat das seltene Schimke-Syndrom. Die Symptome reichen von Migräne über den Bluthochdruck bis Kleinwuchs – um nur einige Belastungen zu nennen, die letztlich ja die ganze Familie betreffen. Und die Familie hatte nun einfach mal Glück. Alle vier bekamen eine Familien-Reha bewilligt. Zunächst für nur vier Wochen, schließlich gab es nochmal eine Verlängerung um zwei Wochen und so geht es erst am Mittwoch wieder in die Heimat für Liam, seine große Schwester Jamie, Mama und Papa.

Intensive Zeit für ganze Familie

„Wir haben hier alle eine gute Erholung und erleben eine intensive positive Zeit, vor allem bei Liam haben sich viele Symptome gebessert“, erzählt Mama Annie Brückner. Viel seltener als daheim hatte Liam seine schlimmen Migräneattacken. Nachdem er zwei Hüft-Operationen überstanden hat, lernt er in der Krankengymnastik wieder richtig zu laufen, zudem schwimmt er jeden Tag und entspannt so. Auch Schwester Jamie kann sich in der Ergotherapie ganz sich selbst widmen. Papa Dennis wird fit gemacht und findet im Sport seinen Ausgleich. Und Mama Annie kann endlich ganz in Ruhe gegen ihre schlimmen Rückenschmerzen vorgehen, die sie zuletzt immer mehr einschränkten.

Und einiges erlebt haben sie auch, Liam konnte zum Beispiel die Feuerwehr Malchow besuchen und wünscht sich demnächst auch so einen Besuch in Delitzsch.

Nächste Reise geplant

Wenn die Familie wieder in der Rackwitzer Heimat ist, soll es auch nicht mehr lange bis zur nächsten größeren Reise dauern. Die LVZ-Leser hatten im Rahmen von „Ein Licht im Advent“ gespendet, damit die Familie einmal nach Disneyland reisen kann – ein großer Wunsch von Liam und Teenagerin Jamie. „Das wollen wir als Nächstes angehen, wir sind so dankbar für die Unterstützung“, sagt Annie Brückner.

Von Christine Jacob