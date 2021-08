Kleiner Kämpfer Liam hat tolle Zeit im Disneyland

Rackwitz

Es waren tolle Tage im Disneyland Paris für die Familie des kleinen Kämpfers Liam aus Rackwitz. Der Fünfjährige, seine große Schwester Jamie und die Eltern konnten dank „Licht im Advent“-Spenden der LVZ-Leserinnen und Leser eine wertvolle Auszeit für sich erleben und den Alltag mit einer schweren Erkrankung zumindest etwas beiseite schieben.

Seltene Erkrankung belastet Familie

Ganz vergessen kann keiner von ihnen, dass Liam nicht so gesund ist wie andere Kindergartenkinder. Liam hat das seltene Schimke-Syndrom. Die Symptome dieser schweren Erb- und Multisystem-Krankheit reichen bei ihm von Kleinwuchs über Bluthochdruck und Nierenschädigungen bis zu Migräne, die Liam seit geraumer Zeit ganz besonders stark quält. Lange musste Ursachenforschung betrieben werden, erst im August vor zwei Jahren stand die Diagnose Schimke-Syndrom und stellte die Welt der Familie komplett auf den Kopf.

Der Urlaub war für die Familie also eine lange ersehnte kleine Pause und der sehnliche Wunsch von Jamie und Liam. Schon die Hinfahrt mit dem Zug wurde von einem breiten Grinsen in Liams Gesicht begleitet. Angekommen im Disneyland, wo die Familie für ein langes Wochenende blieb, ging es natürlich von Attraktion zu Attraktion. „Diesen Urlaub werden wir so schnell nicht vergessen, es war unbeschreiblich für uns alle“, berichtet Mutter Annie Brückner.

Migräne auf den Grund gehen

Wieder daheim startet für Liam und seine Familie ein neuer Untersuchungsmarathon. Auch mit Wassereinlagerungen hat Liam immer wieder Probleme. „Da seine Niere zu viel Eiweiß verliert, wird es immer mal dazu kommen, dass er Wasser einlagert“, so die Mutter. Auch das Immunsystem funktioniert nicht richtig. Es geht in nächster Zeit aber vor allem darum, möglichst genau herauszufinden, was bei Liam die schlimmen Migräneattacken auslöst und ob man sie doch irgendwie abmildern kann. „Liam geht es mal so, mal so, die Kopfschmerzen sind jeden Tag aktuell“, schildert Annie Brückner. Am Mittwoch ging es für sie und ihren Sohn wieder ins Kinderzentrum der Uniklinik Leipzig.

Von Christine Jacob