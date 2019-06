Delitzsch

Oberflächlich betrachtet klein, aber unterhalb ein großer Hohlraum: In Delitzsch hat es am Mittwochnachmittag einen Straßeneinbruch gegeben. In der Halleschen Straße auf Höhe des Firmensitzes von Auto-Webel tat sich inmitten der Fahrbahn ein Loch auf. Die Polizei, deren Revier auch in der Halleschen Straße liegt, hatte dies rechtzeitig bemerkt und die Straße abgesperrt.

Abwasserzweckverband tappt im Dunkeln

Dies wird auch erstmal so bleiben. Der dazu alarmierte Abwasserzweckverband konnte am Mittwochnachmittag keinerlei Schaden an einer Leitung ausmachen und tappte zunächst im Dunkeln. Was genau die Ursache für den Hohlraum ist, bleibt vorerst unklar. Am Donnerstag soll es eine Kamerabefahrung geben, um der Sache auf den Grund zu gehen. Zeitnah soll dann die Straße repariert werden.

Verkehrsbehinderungen erwartet

Durch die Sperrung der Halleschen Straße kommt es in Delitzsch eventuell zu Verkehrsbehinderungen rund um das Polizeirevier, da auch das Rosental derzeit wegen Bauarbeiten für die neue Siedlung auf dem Gelände der alten Stadtgärtnerei gesperrt ist.

Von Christine Jacob