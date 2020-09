Brodau

Auf dem Agrarflugplatz in Brodau nahe der B 184 ist es am Sonntag zu einem Zwischenfall gekommen. Ein Flugschüler (Jahrgang 1970) wollte gegen 13.30 Uhr gemeinsam mit seinem Fluglehrer (Jahrgang 1950) die Notlandung eines Kleinflugzeuges trainieren. Dabei drückte es die Maschine offenbar gen Boden, das Fahrwerk wurde abgerissen. Aus der Not- wurde so eine Bruchlandung. Passiert ist den beiden glücklicherweise offenbar nichts, am Flugzeug entstand aber Sachschaden.

Von LVZ