Kleingärten rund um Delitzsch zwischen Nachfrage und Räumungsklagen

Voll ausgebuchte Anlagen und Wartelisten. Von diesem Leipziger Zustand sind die Kleingartensparten in und um Delitzsch immer noch entfernt. Doch der Leerstand in den 3659 Parzellen in 52 Vereinen im Gebiet des Delitzscher Kleingartenverbandes dürfte erneut gesunken sein. Wer ein Areal beackern will, wird prinzipiell fündig. Ob es der Traumgarten ist, steht auf einem anderen Blatt. Manchmal ist sogar von Problemgärten die Rede. Aber auch nicht alle Pächter sind ein Gewinn für die Vereine.

„Wir haben derzeit fünf bis sechs Gärten zu vergeben“, erklärt zum Beispiel Bernd Swittaua vom Selbener Kleingartenverein. Der tatsächliche Leerstand sei höher. In vier Fällen steht die Pacht lange aus. Die Räumungsklage über den Kreisverband läuft. Es kamen bisher Außenstände in Höhe von 4000 Euro zusammen. Viel für einen Verein, der seinerseits die Beträge abführen muss. „Und es vergehen zwei bis drei Jahre, in denen wir nicht in die betreffenden Gärten dürfen.“ Für die Anlage im circa vier Kilometer vom Delitzscher Zentrum entfernten Ortsteil habe die Coronazeit nicht viel gebracht. „Sie waren alle da. Aber dann war der Garten zu groß oder zu viel zu tun.“ Für die Kleingartensparten auf dem Land sehe es generell eher schlecht aus. „Da haben alle zu kämpfen. Aus Leipzig kommt keiner mehr“, schätzt Swittaua.

Schwer vermittelbar

Auch in der Anlage Zaasch gibt es drei freie Parzellen. Aber die gelten als „schwer vermittelbar“. „Doch Corona hat geholfen. Denn zuvor standen zwölf Gärten leer“, so der Vorsitzende Dietmar Wuttke. Auch in Zaasch gibt es die Erfahrung, dass manche Pächter einfach nicht mehr zahlen.

„Wenn was frei ist, dann nur noch ohne Laube“, erklärt Jörg Haubold vom Rackwitzer Verein „Nach Feierabend“. Diese Gärten stehen nun schon lange leer. Es gab Interessenten, aber als die sich die Gesamtkosten ansahen, nahmen sie Abstand. Mit 5000 Euro ist beim Neubau zu rechnen. Das Holzhaus aus dem Baumarkt reicht nicht. Es muss auch ein Fundament gesetzt werden. Viele Mieter aus Rackwitzer Wohn-Siedlungen gärtnern hier. „Wir haben es nicht weit bis zum See und es gibt auch Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe“, beschreibt der 43-jährige Vereinsvorsitzende die gute Lage.

Interesse aus Leipzig

Auch in der mit 21 Gärten kleinen Delitzscher Anlage Sonneneck ist der freie Bestand nicht interessentenkompatibel. Einer mit kleiner Laube ist mit 520 Quadratmetern manchem zu groß. Die anderen beiden freien Areale mit circa 350 Quadratmetern haben keine Laube. „Aber einen Garten konnten wir im vorigen Jahr neu verpachten“, erklärt Vereinschef Wolfgang Band. Nebenan in der großen Anlage am Wasserturm sagt Isabelle Krause: „Es sind noch Gärten frei. Aber die Nachfrage ist jetzt auch hoch.“ Dort sind die Flächen circa 600 Quadratmeter groß. Und am Wasserturm melden sich durchaus auch Leipziger, die aufs Land wollen, weil es in den Anlagen der Großstadt nicht nur Wartelisten, sondern auch höhere Pachten gibt.

