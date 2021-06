Delitzsch

Kleinprojekte-Wettbewerb: Aktivisten im Dorf sind gefragt

Auch in diesem Jahr ruft die Lokale Aktionsgruppe Delitzscher Land (LAG) den Kleinprojektewettbewerb aus. Gesucht sind frische Projektideen in den Dörfern. Im Leader-Gebiet Delitzscher Land engagieren sich viele ehrenamtlich für ihr Dorf. Die LAG will sie finanziell bei der Verwirklichung ihrer Ideen unterstützen und ihr Engagement sichtbar machen. Es gibt Preise zwischen 800 und 3000 Euro zu gewinnen. Die Jury behält sich zudem vor, Projekte zusätzlich auszuzeichnen, wenn sie sich besonders aktivierend oder innovativ auf die dörfliche Gemeinschaft auswirken. Im vergangenen Jahr hat die Jugendkonferenz Löbnitz mit ihrem Projekt zur Einrichtung eines Jugendtreffs im Ortsteil Löbnitz den ersten Platz belegt. Es wird außerdem ein Jugendsonderpreis verliehen, der mit 2000 Euro dotiert ist. Die Preisgelder werden aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raumes (ELER) zur Verfügung gestellt. Neben Vereinen können auch lose Zusammenschlüsse von mindestens fünf Personen noch bis zum 6. August ihre Projektideen einreichen. Dazu muss lediglich ein Projektbogen ausgefüllt werden. Eine Jury entscheidet. Die Preisverleihung ist für den 6. Oktober geplant. Das Gebiet Delitzscher Land umfasst die Ortschaften Delitzsch, Jesewitz, Krostitz, Löbnitz, Rackwitz, Schkeuditz, Schönwölkau, Taucha, Wiedemar, Zschepplin.

Informationen, den Projektbogen zum Download sowie Beispiele aus den vergangenen drei Jahren gibt es online unter www.delitzscherland.de – Ansprechpartnerin ist Katharina Bruchner, Telefon: 034202 366215, E-Mail: katharina.bruchner@delitzscherland.de

Löbnitzer beschließen über Grundschul-Sanierung

Die Grundschule und das Dach der Turnhalle in Löbnitz sollen saniert werden. Die Aufträge der Planungsarbeiten für die beiden Projekte sollen am Montag, 28. Juni, im Gemeinderat beschlossen werden. Außerdem geht es in der Sitzung auch um eine Gebäudeerweiterung auf dem Flugplatz Roitzschjora und um aktuelle Informationen aus der Gemeinde. Einer der letzten Tagesordnungspunkte sind die Einwohnerfragen. Dazu ist ein Mundschutz mitzubringen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Begegnungshaus, Neue Straße 1 a.

Freie Wähler bleiben ihrer Tierpatenschaft treu

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler in Delitzsch hat ihre Patenschaft im Tiergarten verlängert. Wie die Vereinigung mitteilt, laufe die Patenschaft für das Stachelschwein namens „Freie Wehla“ seit mehr als zehn Jahren. Eine Tierpatenschaft kann in Delitzsch grundsätzlich jeder abschließen. Die daraus gewonnenen Einnahmen gehen an den Förderverein des Tiergartens und werden für Reparaturen, Umbau, Ausbau und Neubau von Gehegen und Stallanlagen eingesetzt. Die Preisspanne beginnt bei 15 Euro pro Jahr für Meerschweinchen, Hühner oder Wellensittiche und endet bei 1000 Euro für den Gepard. Die Tierpatenschaft für ein Stachelschwein liegt bei 75 Euro für zwölf Monate.

Zwochau erhält Ortsentwicklungskonzept

Die Gemeindeverwaltung Wiedemar will ein Entwicklungskonzept für den Ortsteil Zwochau auf den Weg bringen. Darüber informierte Bürgermeister Steve Ganzer (CDU). Das Konzept, das für den Innenbereich des Ortses vorgesehen ist, soll unter anderem klären, wie die kommunalen Gebäude einer sinnvollen Nachnutzung zugeführt werden können. In Zwochau hatte in den zurückliegenden Jahren die Konsum-Filiale und der Volksbank Delitzsch geschlossen. Auch eine Ärztin gab ihre Praxis-Nebenstelle auf. In einem späteren Schritt sollen die Bewohner an dem Konzept beteiligt werden.

Kuschelfarm Hohenossig plant Ferien-Events

Die Kuschelfarm in Hohenossig bei Krostitz plant drei Ferienevents, bei denen sich Kinder austoben können: Am Dienstag, dem 27. Juli, heißt es: Herzlich Willkommen, Sommerferien. Am Dienstag, dem 10. August, folgt „Hallo, Sommer!“ und am Dienstag, dem 24. August, „Ausklang der Sommerferien“. Los geht es jeweils 14.30 Uhr. Es gibt dann auf dem Gnaden- und Reiterhof jeweils zwei Hüpfburgen, eine davon mit Wasser, außerdem: Ponyreiten, Kinderschminken und Bastelaktion.

