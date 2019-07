Kletzen

Auch kleine Veränderungen können ein kleines Dorf gemütlicher machen. Ina Werner vom Bürgerverein Kletzen ist jedenfalls begeistert von den Veränderungen in der Dorfmitte: „Wir saßen auch schon mal mit einem Fläschen Piccolo hier“, erzählt sie. Bereits im vorigen Jahr wurde die Bücherzelle auf das Dorfdreieck in der Nähe der Bushaltestelle gesetzt. In diesem Jahr konnte der Bürgerverein nun mit Hilfe von Fördermitteln weitere Projekte realisieren. So steht nun eine massive Bank daneben. Die Mittel dafür kamen aus dem Programm „Dorfaktivisten gesucht“ vom Delitzscher Land. Die Kletzener hatten sich dafür unter dem Titel „ Kletzen liest“ beworben. Zum Kindertag wurde dann auch noch die Trafostation des Stromversorgers Enviam mit Graffiti verschönert. Und Ina Werner freut sich, wenn sie sieht, dass sich tatsächlich der ein oder andere Junge oder Ältere mit der aus der Bücherzelle geholten Lektüre gleich nebenan zum Lesen auf die Bank setzt, oder wenn die Kletzener zum Plausch an dieser Stelle zusammenkommen. Das nächste Vereinsprojekt: Am 24. August soll Sommerfest gefeiert werden.

Von Heike Liesaus