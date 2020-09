Kletzener Kirchturm soll wieder die Zeit anzeigen

Kletzen

Nach der Orgel kommt die Turmuhr. Der Abschluss des einen Projekts an der Kirche Kletzen gab Gelegenheit, gleich das nächste Ziel zu präsentieren. Dieser Tage wurde unter Corona-Bedingungen mit einer Feier in geschlossener Gesellschaft die sanierte Orgel der Kirche Kletzen in Betrieb genommen. „Wir konnten maximal 50 Personen in der Kirche unterbringen. Aber alle Orgelpfeifen-Paten, die kommen konnten, und auch weitere geladene Gästen waren auf diese Weise dabei“, freut sich Siegrun Schröter, die Vorsitzende des Fördervereins.

Älteste Patin ist 98 Jahre alt

Sogar die mit 98 Jahren älteste Patin der restaurierten Orgelpfeifen konnte begrüßt werden. Gemeinsam hörten alle Gäste nicht allein, wie die restaurierte Orgel klingt, sondern wurden auch von der Leipziger Sum II-Jazzgesellschaft unterhalten.

Symbolisch für den nächsten Schritt stand da ein betagtes Ziffernblatt vorm Altar: Der Kirchturm soll wieder die Zeichen der Zeit zeigen, eine Uhr soll installiert werden. Das Zifferblatt ist das einzige, das von der alten Uhr geblieben ist, die vermutlich 1939 zum letzten Mal aufgezogen wurde. Das Relikt hatte sich auf dem Dachboden erhalten. Es zeigt immerhin, wie die alte Uhr aussah. Der Förderverein hat sich vorgenommen, dass die neue Uhr im kommenden Jahr tickt. Dafür wurden gleich bei der Orgeleinweihung erste Spenden gesammelt.

Fassade, Dach, Bank

Die Kirche Kletzen hat sich verändert, seitdem der Förderverein aktiv ist. Vor fünf Jahren wurde er gegründet. In seine Zeit fällt die Sanierung der äußeren Hülle, die auch von der Kirchgemeinde langfristig angeschoben worden war. Das Dach ist gedeckt, die Fassade erneuert, ein neues Portal eingebaut. Einen jüngsten Zuwachs gibt es an der Kirchenmauer. Dort steht eine neue Bank, die eine Hohenossiger Firma spontan spendiert hatte. Gerade betagte Friedhofsbesucher hatten diesen Rastplatz vermisst.

Geldsammlung

Der Verein, der sich fürs Kirchlein im 300-Seelen-Ort engagiert, hat zu den circa 40 000 Euro Sanierungs-Kosten für die Orgel Eigenmittel in Höhe von 10 000 Euro beigesteuert. Das Instrument, das der Eilenburger Orgelbauer Geißler 1869 installiert hatte, musste vor vier Jahren außer Betrieb gesetzt werden. Giftiges Holzschutzmittel, das in den 70er-Jahren aufgebracht worden war, hatte sich im Inneren so abgesetzt, dass beim Bespielen Gift in die Umgebungsluft gelangen konnte. Ganz vorbei ist die Sammelaktion nicht. Es können sich noch weitere Orgelpfeifen-Paten melden. Der Verein würde künftig gern den Gehäuse-Anstrich restaurieren lassen.

Von Heike Liesaus