Klimawandel und Preisanstieg – Debatte im Berufsschulzentrum Delitzsch

Delitzsch

Politik der Europäischen Union war am Freitag im Beruflichen Schulzentrum Delitzsch Hauptthema. Der Chef der Staatskanzlei Oliver Schenk (CDU), der auch sächsischer Minister für Europaangelegenheiten ist, Mitglieder des EU-Parlaments und des Sächsischen Landtages diskutierten mit Schülern der 11. Klasse des beruflichen Gymnasiums, angehenden Kaufleuten und mit Mechatronikern.

Förderung und Klimawandel

Nach einem gemeinsamen Forum ging es in kleineren Runden um Digitalisierung in der Arbeitswelt, antieuropäische Tendenzen, Europa für junge Leute sowie den europäischen Gedanken in der Region. In dieser Gruppe fragten die Moderatoren Max Jonas Tesmer und Sizar Dido Dawod den Minister und den Wirtschaftsförderer unter anderem danach, welche Förderung die Region bekommt oder wie die EU den Klimawandel bekämpft und warum die Preise für den Öffentlichen Personennahverkehr immer weiter steigen statt zu fallen.

Europapolitisches Forum im Beruflichen Schulzentrum Delitzsch: Auch Tilo Köhler-Cronenberg, Sachgebietsleiter für Wirtschaftsförderung im Landkreis Nordsachsen, diskutiert mit Schülern über EU-Fragen. Quelle: Heike Liesaus

Technologie und Klimawandel

Vorrangig seien die Förderungen für wirtschaftlich schwache Regionen gedacht. Sachsen habe inzwischen eine gute Entwicklung genommen. Dennoch werde beraten, in welche Bereiche EU-Mittel fließen sollen, erläuterte der Minister. Gerade Sachsen sei prädestiniert, Technologien zu entwickeln, die dem Klimawandel entgegenwirken. EU-Geld fließt auch in die Forschung und Entwicklung.

Gesunkene Förderung

„Die EU denkt nicht in Landkreisen. Nordsachsen hat selbst schon sehr unterschiedliche Teilgebiete“, erinnerte Köhler-Cronenberg. In der Region Leipzig sei die Förderquote gesunken. Aber es fließen auch EU-Mittel in die Landwirtschaft. Der ÖPNV werde zwar gefördert, aber alle Zuschüsse würden die Kostensteigerungen nicht auffangen, erläuterte Oliver Schenk.

Engagement für Europa

Dass der EU-Gedanke an die Schulen geht, zeige sich am Forum, so Köhler-Cronenberg. Dabei sei letztlich individuelles Engagement gefragt von Lehrern, Schülern, die das initiieren und vorbereiten. Und von der Staatsregierung, die es unterstützt.

Von Heike Liesaus