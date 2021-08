Körperverletzung auf Delitzscher Parkplatz

Delitzsch

Eine junge Frau traf sich am Donnerstag gegen 11.15 Uhr mit ihrem ehemaligen Lebensgefährten (28) in der Eisenbahnstraße auf dem Parkplatz eines Supermarktes, um dort ihre Kinder von ihm entgegenzunehmen. Während der Übergabe entwickelte sich ein Streitgespräch in dessen Verlauf es zu einer Körperverletzung kam, bei der die Frau verletzt wurde. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen und sucht Zeugen des Geschehens. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt oder zum Verhalten des Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Delitzsch, Hallesche Straße 58 in 04509 Delitzsch, Tel. 034202 66100 zu melden.

