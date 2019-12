Delitzsch

Bei einem Unfall in Delitzsch wurde am späten Montagnachmittag eine Frau leicht verletzt. Gegen 17.30 Uhr fuhr ein 29 Jahre alter VW-Fahrer auf der Raiffeisenstraße in Richtung Bahnweg. Beim Überqueren der Leipziger Straße habe er jedoch einen Skoda nicht beachtet, dessen Fahrerin stadteinwärts unterwegs war, berichtete die Polizei.

6000 Euro Schaden

Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Dabei wurde die 51-jährige Skoda-Fahrerin leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren, entstand ein Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Der VW-Fahrer habe sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung zu verantworten, so die Polizei weiter.

Von lvz