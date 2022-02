Kommt Barrierefreiheit fürs Rathaus Delitzsch?

Delitzsch

Wer mit dem Rollstuhl kommt, muss einen Umweg nehmen und erst klingeln oder sich anmelden, um ins Delitzscher Rathaus zu kommen. Wird die Stadt das ändern?

Der barrierefreie Zugang über den Hof der Ritterstraße zum Aufzug des Rathauses am Markt ist mit teils abschüssigem Kopfsteinpflaster belegt und schwer zu meistern für Menschen im Rollstuhl. Diesen barrierefreien Zugang habe man in dieser Form aus denkmalpflegerischen Gründen so errichtet, heißt es auf LVZ-Anfrage aus dem Rathaus.

Erst anmelden bitte

Man muss erst klingeln, vorher kann man den Aufzug nicht nutzen. Hintergrund dabei ist Corona: „Aktuell gibt es pandemiebedingt ein Betretungsverbot. Zu bedenken ist, dass seit März 2020 Bürgerinnen und Bürger aus Infektionsschutzgründen ihre Anliegen an die Stadtverwaltung telefonisch oder per E-Mail vorbringen sollen“, heißt es zur Erklärung. Es heißt aber auch: „Sollte das nicht möglich sein, werden die Kolleginnen und Kollegen immer eine Möglichkeit finden zu helfen.“ Grundsätzlich sollte man sich einen Termin im Rathaus buchen, dies ist online möglich.

Barrierefreiheit im Fokus

Das Technische Rathaus als zweiter Verwaltungsstandort ist im Erdgeschoss barrierefrei und aktuell nach Voranmeldung erreichbar. Sämtliche Dienstleistungen können dort laut Stadtverwaltung in einem separaten Raum im Erdgeschoss angeboten werden.

Die Stadt Delitzsch tätigt nach eigener Aussage jährlich Investitionen in sechsstelliger Höhe zur Herstellung barrierefreier Zugänge. Prioritär sind das Bushaltestellen, Schulen und Kitas.

Von Christine Jacob