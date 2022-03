Kommt Delitzsch dank Baumfällungen glimpflich durch Sturmlagen?

Delitzsch

Zwei Stürme innerhalb kürzester Zeit sind über Delitzsch gefegt und haben ihre Spuren hinterlassen. Dabei aber scheint das konsequente Baum-Management zu helfen, dass es oft weniger schlimm als befürchtet kommt.

Drei Tage Aufräumarbeiten in Delitzsch

Nach den beiden letzten – Sturm Ylenia und kurz darauf Sturm Zeynep – gab es wie überall auch in Delitzsch Schäden, die Feuerwehren in der Kernstadt und den Ortsteilen mussten für akute Fälle ausrücken. Die unter anderem für Grünpflege zuständige Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD) war in der Folge der Stürme ebenfalls voll eingespannt: Nach diesen letzten Stürmen haben die Aufräumarbeiten etwa drei Tage gedauert. Bereits in der achten Kalenderwoche war alles erledigt.

Diverse Schäden

Es gab einige Verluste: „Im Stadtpark, der Thomas-Mann-Straße und auf dem Friedhof entwurzelte jeweils ein Baum“, so die Bilanz. In der Lindenstraße musste ein Baum entfernt werden, bei dem das Ausscheren der Wurzelplatte bereits sichtbar war. Außerdem sei es im gesamten Stadtgebiet zu diversen Astabbrüchen beziehungsweise Astausbrüchen gekommen.

Delitzsch scheint zugute zu kommen, was viele Menschen in der Stadt auch immer wieder kritisieren: In der Stadt sind in der Vergangenheit einige Bäume gefällt worden, die im Zuge von Baumkontrollen sozusagen negativ aufgefallen waren.

Baumkontrolle ist Pflicht

Um Menschen vor Gefahren zu schützen, sind Kommunen verpflichtet, ihren Baumbestand regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls von ihm ausgehende Gefahren zu beseitigen. Die Stadt Delitzsch hat dafür vor fast zehn Jahren die Stelle eines Baumkontrolleurs geschaffen. Diese konsequenten Baumkontrollen und daraus resultierende Pflegearbeiten konnten wohl größere Schäden verhindern – Risiken bei Sturm- und Orkanböen bleiben natürlich. In Delitzsch und den Ortsteilen wachsen etwa 82 Hektar Wald, insgesamt verfügt die Stadt über 672 Hektar Grünflächen.

Von Christine Jacob