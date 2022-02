Kommt Videoüberwachung in Delitzsch?

Delitzsch

Nach der Forderung nach Videoüberwachung an bestimmten Orten in Delitzsch gibt es nun einen gewissen Rückzieher. Was steckt dahinter? Und wie geht es weiter mit einer möglichen Videoüberwachung von Bahnhof, Friedhof und anderen Arealen?

Delitzscher Bündnis fordert

Man wisse um die abschreckende Wirkung einer Videoüberwachung, sei aber auch nicht naiv, räumte Uwe Bernhardt, Vorsitzender des Fraktionsbündnisses der Freien Wählergemeinschaft und Bürgerinitiative Menschenskinder (FWG/BIM), ein. Videoüberwachung allein bekämpft Kriminalität bekanntlich nicht.

Das Fraktionsbündnis hatte vor wenigen Wochen einen Antrag eingebracht, mit dem die Stadtspitze beauftragt werden sollte, im Laufe des Jahres an den Standorten Unterer Bahnhof, Friedhof und Brunnenanlage Genesung Bildaufnahmeeinrichtungen zu installieren.

Antrag im Stadtrat Delitzsch geändert

Der Antrag wurde nun dahingehend abgeändert beziehungsweise spezifiziert, dass die Stadtverwaltung damit beauftragt wird, für die Jahre 2020 und 2021 im Zusammenwirken mit dem Polizeirevier Delitzsch eine sogenannte Vorfalldokumentation für die Örtlichkeiten Unterer Bahnhof und Genesung im Stadtpark zu erstellen. Diese Dokumentation soll insbesondere strafrechtlich relevante Handlungen wie Diebstahl, Sachbeschädigung sowie Körperverletzungsdelikte und Handel mit Betäubungsmitteln umfassen. Nach Vorlage dieser Daten soll neu beraten und entschieden werden, ob es eine Videoüberwachung geben wird.

Hürden für Delitzsch hoch

Hintergrund ist auch, dass die Hürden für eine Videoüberwachung öffentlicher Räume per Gesetz recht hoch angelegt sind, da eine solche Technik einen Eingriff in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung darstellt. Voraussetzung ist unter anderem eine rückblickende Beurteilung der Kriminalität.

Im vergangenen Sommer sorgte die Graffiti- und Schmierattacke auf die Genesung mit einem Sachschaden von 11 000 Euro für Entsetzen und ersten Rufen nach Videoüberwachung.

Von Christine Jacob