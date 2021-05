Kommt zweiter Gepard nach Delitzsch in den Tiergarten?

Delitzsch

Der Tiergarten Delitzsch zeigt mit Gepard Tayo wieder ein Raubtier. Der Umbau der Anlage war ursprünglich darauf ausgelegt, dass mehr als eine der Raubkatzen dort lebt. Wird das aber noch realisiert?

Bemerkenswert ist, dass das Projekt Raubtieranlage im Wesentlichen vom Förderverein des Tiergartens initiiert, realisiert und auch finanziert wurde und wird. „An dieser Stelle sei den vielen unermüdlichen Helfenden und Spenderinnen und Spendern nochmals ein herzliches Dankeschön dafür ausgesprochen“, teilt die Stadtverwaltung sogleich auf LVZ-Anfrage zur Zukunft der Gepardenanlage mit.

An Anlage wird weiter gearbeitet

Die ist klar darauf ausgelegt, dass Tayo, der seit Oktober im Tiergarten lebt, nicht immer allein dort bleibt. Die Bauarbeiten an der Anlage insgesamt laufen seit dem Frühjahr stetig weiter und sind grundsätzlich die Vorbereitung, dass der Tiergarten die Tiere eines Tages auch züchten könnte. Ziel ist es, bis zum Herbst das großzügige Gepardenhaus 2 mit vier geräumigen Innenkäfigen fertig zu gestalten, das dann als geräumiges Winterquartier zur Verfügung steht. Auch das dritte Gepardengehege, das die aktuell genutzte Anlage samt Gepardenhaus 1 an den Neubau anschließen wird, soll dann im Herbst fertiggestellt sein. Aus Sicht des Teams wären baulich dann optimale Voraussetzungen vorhanden, in die Zucht von Geparden einzusteigen.

Austausch ist nötig

„Ob und wann die Anschaffung eines weiteren Gepards möglich ist, hängt auch davon ab, ob ein solches Tier gegebenenfalls im Austausch mit anderen zoologischen Einrichtungen beschafft werden kann“, stellt die für den Tiergarten verantwortliche Stadtverwaltung klar. Und betont gleichzeitig, dass erwachsene Geparden im natürlichen Umfeld allerdings zumeist Einzelgänger seien, die nur zur Paarung mit einem anderen Tier zusammentreffen. Ausnahmen sind natürlich Muttertiere bei der Aufzucht der Jungtiere und Männchen, vor allem Geschwister, die in freier Natur selten in kleineren Gruppen von zwei bis drei Tieren zusammenleben, da sie so ihr Revier besser verteidigen können.

Von Christine Jacob