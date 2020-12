Delitzsch

Hier kommen Nachrichten aus Delitzsch und Umgebung.

Zukunft des Konsum-Gebäudes ungewiss

Die Konsum-Filiale in der Halleschen Straße in Delitzsch soll Ende März 2021 geschlossen werden. Unklar ist, wie es mit dem Gebäude weitergehen soll.

Ein Fragezeichen, montiert auf dem Dach des Konsums in der Halleschen Straße. Die Zukunft des Gebäudes bleibt zunächst unklar. Quelle: Wolfgang Sens

Das Gebäude der Konsum-Filiale befindet sich im Eigentum der Genossenschaft. „Bisher ist noch nicht geklärt, was damit passieren wird“, heißt es auf LVZ-Nachfrage. Schon Anfang 2020 war bekannt geworden, dass der Konsum die Filiale schließen will – Termin sollte im Juni 2020 sein. Wegen Corona und um in dieser Zeit die Grundversorgung zu gewährleisten war die Schließung ausgesetzt worden und es gab den Versuch einer Rettung, der letztlich aber ohne Erfolg geblieben ist, da die Umsätze nicht stimmten.gg

Einheitswappen für die Einheitsgemeinde Wiedemar

Die Wiedemarer Gemeinderäte haben sich auf ein Wappen geeinigt. Damit erhält die Kommune, die vor gut sieben Jahren aus den Gemeinden Neukyhna, Wiedemar und Zwochau hervorgegangen war, ein einheitliches Hoheitszeichen. Im oberen Drittel zeigt das Wappen zwei Streifen, jeweils für den Streng- und Gienickenbach, der schwarze Grund in diesem Bereich steht für die Kohleregion.

Auf diesen Entwurf haben sich die Gemeinderäte in Wiedemar festgelegt. Quelle: Steve Ganzer

Das weiße Band im mittleren Bereich soll die Alte Salzstraße symbolisieren, die durch das Gemeindegebiet verläuft. Im unteren Drittel sollen 17 Sterne – einer für jeden Ortsteil – auf grünem Grund stehen, der die ländliche Region repräsentiert. Entworfen hatte das Wappen der frühere SPD-Gemeinderat Volker Bühlig, erklärte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU). Ein Heraldiker passte es anschließend an.

Wiedemar will effizienter arbeiten

Die Verwaltung der Gemeinde Wiedemar will effizienter arbeiten. Das kündigte Bürgermeister Steve Ganzer ( CDU) an. Dazu gehöre, dass die Mitarbeiter der Verwaltung mit zeitgemäßer Technik ausgestatten sind. Die Gemeinde schaffe daher neue Rechner und Monitore, einen neuen Server und Tastaturen an. Insgesamt investiert Wiedemar rund 53 000 Euro in die Maßnahme. Im kommenden Jahr soll die Software aktualisiert werden.

Laue leuchtet in Eigenregie

Der Delitzscher Ortsteil Laue hat sich in diesem Jahr selbst um die Weihnachtsbeleuchtung gekümmert. Wo sonst eine große Tanne am Ortseingang durch die Stadtwerke illuminiert wird, hat sich der Ortsvorstand nun gekümmert, dies selbst und in Eigenregie anzuschieben, weil andere nicht die Kapazitäten dafür hatten. So wurde eine Festbeleuchtung für die große Tanne organisiert, diese in der vergangenen Woche aufgebracht und die Leuchtmitteln mussten nur noch angeklemmt werden.

Präsente aus der Tourist-Info

In der Delitzscher Tourist-Info kann man noch Präsente wie den Delitzscher Kalender 2021, den Null-Euro-Schein, das Delitzscher Jahrbuch 2021, die Barockschloss-Ausstechform und vieles mehr bestellen. Die Bestellungen werden mit Rechnung versandt. Eine Abholung ist nicht möglich.

Die Mitarbeiterinnen sind noch bis zum 23. Dezember wochentags von 10 bis 16.30 Uhr unter 034202 67-237 sowie per E-Mail unter tourist-info@delitzsch.de erreichbar

