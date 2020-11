Konsum Hallesche Straße Delitzsch: Ende März ist Schluss

Delitzsch

Hin und her, Hoffnungsschimmer und Rettungsversuche. Doch letztlich ohne Erfolg: Jetzt ist die Entscheidung über die Konsum-Filiale in der Halleschen Straße in Delitzsch gefallen. Die Filiale wird definitiv geschlossen. Ende März 2021 ist Schluss.

Aufschub durch Corona

Wenn am 31. März 2021 der letzte Verkaufstag gelaufen ist und die Lichter ausgehen, wird es ein Jahr her sein, dass die Filiale Aufschub bekommen hat. Schon Anfang 2020 war bekannt geworden, dass der Konsum die Filiale schließen will – Termin sollte im Juni 2020 sein. Wegen Corona war die Schließung Ende März 2020 aber ausgesetzt worden. Der Frühjahrslockdown hatte für bessere Umsätze gesorgt und auch die Stadtverwaltung Delitzsch konnte erfolgreich erinnern, wie wichtig der Konsum für die Grundversorgung in diesen Zeiten ist.

Rettungsaktion glückt nicht

Das Unternehmen reagierte umsichtig und startete im Sommer die Aktion „Helfen Sie uns, zu bleiben!“. Damit kam die Filiale erneut auf den Prüfstand. Sogar zum Fristende am 31. Oktober wurde noch nicht endgültig entschieden. Jetzt aber ist es unumgänglich, der Wahrheit ins Auge zu blicken: „Wir haben erneut die Umsatzzahlen der vergangenen Wochen und Monate geprüft“, teilt Anja Malek von der Marketingkommunikation der Konsum-Genossenschaft mit. An der Entscheidung die Filiale zu schließen, muss das Unternehmen festhalten, die Zahlen lassen keine andere Lösung zu. Die „Helfen Sie uns, zu bleiben!“-Aktion habe zwar zeitweise zu einem Anstieg der Umsätze geführt, doch diese konnten über einen längeren Zeitraum nicht gehalten werden. Diese Umsätze seien leider weit von den Zahlen entfernt, die benötigt würden, um den Markt kostendeckend betreiben zu können. Ein weiterer Betrieb des Marktes wäre laut Unternehmen nicht rentabel, jeder weitere Tag ein Verlustbringer. Die Mitarbeiter in der Filiale wurden informiert. Es werde niemandem eine Kündigung ausgesprochen, sondern die Mitarbeiter werden an anderen Standorten weiterbeschäftigt, versichert das Unternehmen.

Nahversorgung als Ziel

Aufgrund der aktuellen Lage in Bezug auf die Corona-Krise wird die Filiale vorerst bis Ende März 2021 offen gehalten. „Als Genossenschaft ist es uns wichtig, die Menschen auch weiterhin mit Lebensmitteln zu versorgen. Gerade in dieser turbulenten und besonderen Zeit während der Corona-Pandemie und auch in der (Vor-)Weihnachtszeit möchten wir unsere Kunden nicht noch zusätzlich verunsichern, sondern ihnen Sicherheit bieten, indem sie vorerst weiterhin als Nahversorger auf uns zählen können“, so Anja Malek.

An anderer Stelle wird der Konsum in Delitzsch investieren. So ist geplant, den Markt in der Beerendorfer Straße im Osten der Stadt Anfang des nächsten Jahres aufwendig zu modernisieren, um den Menschen vor Ort ein noch besseres Einkaufserlebnis bieten zu können.

