Koordinator gesucht für die Seen im Delitzscher Land

Wer wird Nachfolger des Seenkoordinators Eckhard Müller? Die Projektstelle zur Koordination der verschiedenen Interessen am Schladitzer, Werbeliner, Zwochauer und Seelhausener See ist nun ausgeschrieben worden. Denn Eckard Müller wird Ende des kommenden Jahres in den Ruhestand gehen.

Die Vollzeitstelle des Projektkoordinators oder der Projektkoordinatorin soll zum 1. Januar besetzt werden. In dieser Zeit einen passenden Bewerbung zu bekommen, ist schon eine gewisse Herausforderung.

Parallelstelle geplant

Doch die Parallelstelle wurde extra geschaffen, damit Müller Zeit bekommt, sein Wissen an einen Nachfolger oder eine Nachfolgerin weiterzugeben. Denn zur Koordination ist nicht allein fachliches Können, sondern auch gewisses diplomatisches Geschick beim Zusammenführen der verschiedenen Interessensgruppennötig. Da diese Parallel-Stelle Geld kostet, haben sich die Kommunen Schkeuditz, Löbnitz, Rackwitz und Wiedemar mit dem Verein Delitzscher Land als lokale Aktionsgruppe zur Entwicklung des ländlichen Raumes zusammengeschlossen. Es geht weniger um die touristische Vermarktung, viel mehr um die Erschließung. Auch wenn die Seen schon vielfach genutzt werden, ist doch die Landschaft immer noch auf dem Weg. Immerhin ist jetzt, anders als 2005, als Müller ins Amt kam, meist schon klar, in welche Richtung es geht. Es ist schon weitaus klarer, welche Areale für touristische Nutzung und welche für Naturschutz in Frage kommen.

Geowissenschaften und Projektentwicklung

Aber was soll so ein Seenkoordinator können? Eckhard Müller kannte die Braunkohletagebaue, aus denen die neuen Seen entstanden sind, wie seine Westentasche. Er war bei seinem Dienstantritt im Jahr 2005 bereits 51 Jahre alt. Inzwischen hat sich dort viel gewandelt.

Laut der Ausschreibung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium auf dem Gebiet der Geowissenschaften, beispielsweise in Geografie, Landschaftsplanung oder Bauingenieurwesen gefragt. Ebenso wird auf Erfahrungen in der Projektentwicklung, vorzugsweise in der Bergbausanierung einschließlich Planung, Wert gelegt. Erwünscht sind außerdem Kenntnisse im Verwaltungs-, Vergabe- und Förderrecht. Außerdem sollte sich die- oder derjenige auch mit dem Delitzscher Land in seinen natürlichen und verwaltungstechnischen Strukturen, insbesondere der Seen und der angrenzenden Erholungslandschaften, sowie des Leipziger Neuseenlandes auskennen.

Interessenten richten Ihre Bewerbung per E-Mail und in einem Dokument bis zum 21. November an die Adresse bewerbung@delitzscherland.de oder an Delitzscher Land e.V., August-Bebel-Straße 2, 04509 Delitzsch.

Von Heike Liesaus und Mathias Schönknecht