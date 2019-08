Delitzsch

Kratzer auf dem Autolack – nun sucht die Polizei Zeugen. In der Mauergasse in Delitzsch entlud am Mittwoch zwischen 14.30 und 15 Uhr ein Autofahrer seine vor dem Wohnhaus parkende Corvette. Während der Mann die Gegenstände in die Wohnung trug, streifte offenbar ein vorbeifahrendes Auto sein Fahrzeug, teilte die Polizei mit. Dadurch verursachte der Unbekannte erhebliche Lackschäden am Kotflügel und am Seitenspiegel der Corvette. Eine genaue Schadenshöhe steht noch aus, laut Aussagen des Besitzers liege der Schaden aber vermutlich mindestens bei 5000 Euro.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum Verursacher geben können, sich im Polizeirevier Delitzsch ( Hallesche Straße 58, Telefon 034202/66-100) zu melden.

Von lvz