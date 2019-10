Kreativwerkstatt in Badrina bietet allen Generationen was

Badrina

Ritschratsch arbeitet sich die Laubsäge durchs Holz. Langsam entsteht ein Herz. Später noch etwas Farbe und fertig ist ein schönes Dekostück, zumindest ganz verknappt gesagt. Demnächst dann werden Lichterketten gebastelt. Oder Geschenkboxen fürs nahende Weihnachtsfest. Oder Körbe geflochten. Oder Engelchen gesägt für Weihnachten. Oder oder oder ... Woche für Woche geht es jeden Donnerstag in den Räumen des Mühlenvereins im Schönwölkauer Ortsteil Badrina so kreativ zu. In den Tassen dampft aromatischer Tee, auf dem Tisch stehen leckere Kekse.

Bewährtes Angebot

Fast 20 Jahre schon macht der Verein von Oktober bis Ostern dieses Angebot, bilanziert Geschäftsführerin Andrea Heyn. Doch es geht nicht einfach ums Basteln, es geht auch um das Aufzeigen und Bewahren von alten Handwerkstechniken wie Korbflechten. Das Angebot bleibt beliebt bei Jung und Alt. In den Ferien gibt es spezielle Angebote für Kinder, am Montag sind die Ferienkinder in der Korb-Werkstatt eingeladen. Ansonsten gibt es jeden Donnerstag um 14 und um 18 Uhr die Kreativwerkstatt, offen ist sie für alle und für alle Altersklassen. „Es macht mir einfach Spaß, auch das Zusammensein mit Leuten“, sagt Waltraud Schmidt. Die Rentnerin aus Badrina kommt schon lange in die Kreativwerkstatt.

Teilnehmer aus der Region

Doch nicht nur aus dem Dorf selbst kommen die Teilnehmer, sondern aus der gesamten Region. Der Andrang, so Andrea Heyn, variiert je nach Thema. Was immer gleich bleibt: Es sind Frauen, die die Kreativwerkstatt besuchen. Sybille Kohl ist eine von ihnen. Sie hat sozusagen die Fronten gewechselt. 17 Jahre lang war sie Projektmitarbeiterin, genießt nun den Ruhestand und hat den Staffelstab an Liane Willig als neue Mitarbeiterin übergeben, die die Kreativen anleitet. Ganz loslassen konnte sie das Basteln dann doch nicht, erzählt sie – nur allzu verständlich bei der kreativ kuscheligen Atmosphäre...

Die Kreativ-Werkstatt in der Leipziger Straße 4 in Badrina hat jeden Donnerstag in zwei Gruppen, um 14 und um 18 Uhr, geöffnet. Anmeldungen sind unter 034208 78730 oder info@muehlenverein-nordsachsen.de erforderlich. Die Materialkosten variieren. Am Montag, 21. Oktober, gibt es eine kleine Korb-Werkstatt für Ferienkinder. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr können Kinder ab 6 Jahren und ihre Begleitperson kreativ werden. Auch hierfür ist eine Anmeldung erforderlich.

Von Christine Jacob