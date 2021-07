Clemens Döring und Christian Lange veranstalten am Wochenende das einzige größere Volksfest der Region Delitzsch in 2021. Aber auch für das Rackwitzer Krebsbachfest gibt es Auflagen und einige Neuerungen.

Clemens Döring (links) und Christian Lange am Butterfly. Am Wochenende veranstalten die beiden das Krebsbachfest auf der Festwiese in Podelwitz (Gemeinde Rackwitz). Es ist das einzige größere Volksfest der Region in 2021. Quelle: Wolfgang Sens