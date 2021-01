Kreisjugendfeuerwehr Delitzsch stellt sich neu auf

Delitzsch

Die kommissarische Besetzung der Kreisjugendfeuerwehr Delitzsch ist geglückt. Die Neu-Benennung war nach dem Tod des langjährigen stellvertretenden Kreisjugendfeuerwehrwartes, Hauptbrandmeister Kamerad Hartmuth Reithe, notwendig geworden. Nach der Ausschreibung des Kreisfeuerwehrverbandes Delitzsch vom Dezember wurde jetzt in einer Vorstandssitzung des Verbandes die kommissarische Leitung der Kreisjugendfeuerwehr ernannt.

Engagiertes Team

„Wir haben ein junges engagiertes Team gefunden, das die weiteren Geschicke leiten will. Letztendlich muss es eine Wahl geben, bei der die Personen über eine Delegiertenversammlung gewählt beziehungsweise bestätigt werden, aber diese kann aufgrund der jetzigen Bestimmungen erst im Juli stattfinden“, so Georg Seitz von der Fachgruppe Öffentlichkeitsarbeit des KFV.

Unter den vier Bewerbern wurden die Kameraden Susanne Semmler als kommissarische Sprecherin, Christian Beym als stellvertretender kommissarischer Sprecher, Nicole Sonnenberg als kommissarische Sprecherin der „Projektgruppe 21“ sowie Steffi Pohlenz als stellvertretende kommissarische Sprecherin der „Projektgruppe 21“ in ihre neuen Ämter berufen.

Unter der Leitung von Suanne Semmler hat das neue Führungsteam die wichtigsten Eckpunkte der Tätigkeiten bis zur offiziellen Wahl des Kreisjugendfeuerwehrwartes im Juli dieses Jahres fixiert. Dabei wurden neben den organisatorischen Schwerpunkten vor allem die Veranstaltungen für die Jugendfeuerwehrmitglieder bis zur Wahl definiert.

Feier zum 30jährigen Bestehen

Sofern es die Pandemie zulässt wird die Abnahme der Leistungsspange auf das Wochenende 5. und 6. Juni 2021 in Bad Düben und das Zeltlager an der Kiesgrube in Eilenburg auf den 23. bis 25. Juli gelegt. Beim Zeltlager werden auch die Festlichkeiten zum 30-jährigen Bestehen der Kreisjugendfeuerwehr Delitzsch gefeiert.

