Kreiskrankenhaus Delitzsch auf dem Weg der Besserung

Inzwischen liegen nur noch sechs Covid-Patienten auf der Eilenburger Isolierstation des Kreiskrankenhauses Delitzsch. Nach Zeiten am Limit geht es in die Normalität. Aber mancher Patient scheint der Entspannung nicht zu trauen.

Die Klinik in Delitzsch befindet sich ebenso wie die in Eilenburg inzwischen auf dem Weg in den Normalzustand. Quelle: Wolfgang Sens