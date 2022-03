Kreiskrankenhaus Delitzsch will sich in Öffentlichkeit besser präsentieren

Delitzsch

Vor ihnen liegt ein ganzer Berg Arbeit: Julia Wick und Sophie Bahrdt sind ausersehen, die Unternehmenskommunikation der Kreiskrankenhaus Delitzsch GmbH neu auszurichten. Mit der Einstellung der zwei neuen Kolleginnen drückt die Geschäftsführung in diesem Bereich den Reset-Knopf. Nicht allein die kleine Abteilung ist neu, vorher gab es nur eine Einzelposition für Öffentlichkeitsarbeit/Marketing.

Lesen Sie auch:

Drei Babys am 22. 2. 22 in der Eilenburger Klinik geboren

Zwei Covid-Intensivbetten gibt es in Delitzsch

30 neue Azubis für die Kliniken Eilenburg und Delitzsch

Die Liste zu erledigender Aufgaben für die kommenden Monate ist lang: Es soll ein neues Corporate Design – heißt: ein neues Unternehmenserscheinungsbild – erarbeitet werden. Die Website, auf der die Kliniken Delitzsch und Eilenburg präsentiert werden, ist neu aufzustellen. Die interne Kommunikation soll aufgebaut, die Social-Media-Accounts sollen wiederbelebt werden. Außerdem sind neue Veranstaltungsformate zu entwickeln und vieles mehr.

Ihr täglicher Newsletter aus Delitzsch Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Delitzsch direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Julia Wick wird die neue Abteilung leiten. Die 33-Jährige ist in Delitzsch aufgewachsen. Nach Bachelor und Master in Germanistik sowie Kommunikations- und Medienwissenschaft führte die berufliche Laufbahn sie zur Stadtverwaltung Leipzig, zum DHL Hub Leipzig, zur Leipziger Messe und zuletzt zur Universitätsmedizin Halle. Erfahrungen sammelte sie sowohl in interner wie externer Kommunikation, im Bereich der Neuen Medien aber ebenso im klassischen Journalismus. Viele Leser kennen sie noch als Autorin der LVZ.

Wurzeln in der Region Delitzsch

Sophie Bahrdt, die zweite im Bunde und 25 Jahre jung, kommt ebenfalls aus der Nähe. Sie ist in Hohenroda aufgewachsen. Die Familie zog später in den Leipziger Südraum. Sophie Bahrdt wohnt heute ebenso wie ihre Kollegin in Leipzig. Nach ihrer Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement arbeitete sie über fast vier Jahre in der Unternehmenskommunikation des DHL Hub Leipzig. Dort kannten sich die beiden zwar schon vom Namen her, arbeiteten aber noch nicht zusammen. Sophie Bahrdt pflegte bei DHL verschiedenen Social Media-Kanäle, entwickelte Kommunikationskampagnen mit, plante externe ebenso wie interne Events.

Von Heike Liesaus